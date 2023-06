Presentes a dois, flores, chocolates, perfumes? Confira o presente ideal neste Dia dos Namorados

Na próxima segunda-feira (12), é comemorado o Dia dos Namorados. A data que é precedida por uma espera ansiosa pelos enamorados, é planejada carinhosamente pelos casais numa tentativa de agradar e surpreender o outro. Ainda assim, em algumas ocasiões — como em relacionamentos já duradouros, em que os parceiros já não sabem mais como presentear, ou em relacionamentos recém iniciados em que os parceiros ainda estão se conhecendo — a dúvida do presente ideal pode pipocar na cabeça de alguns.

No entanto, alguns cuidados podem ser tomados antes da data. No próprio cotidiano do casal dá para ‘pescar’ algumas ideias, por isso, é preciso se atentar aos detalhes que podem acabar passando despercebidos, mas que são de grande ajuda na hora de escolher o presente de acordo com a personalidade e preferências do parceiro (a). Como estratégia, durante a conversa é útil prestar atenção em algum item que o parceiro queira comprar, mas por algum motivo não o fez, desse jeito fica mais fácil e se torna mais certeira a possibilidade do presente agradar, já que ele seria um possível escolhido pela própria pessoa.

Observar os trejeitos do companheiro, traçar a personalidade e conferir quais são suas preferências também são ótimos ajudantes na hora de perfilar os possíveis presentes.

Apesar dos cuidados tomados, existem algumas coisas que podem ser evitadas na hora de pensar no agrado e na ocasião especial. A não ser que o parceiro especifique que gostaria de ganhar, dinheiro não é uma boa opção de presente por serem impessoais, e neste caso, a intenção é fazer o outro se sentir desvendado, certo? Por isso, evite presentes que deixem o companheiro pensar que você não teve tempo ou ideia para escolher.

Dito o que fazer e o que não fazer, vamos às listas de possíveis presentes e programações para o dia dos namorados, antes, é preciso lembrar que cada casal possui costumes e a sua própria forma de se relacionar, neste caso, existem programações e presentes que se adequam ao jeitinho de cada um.

Para aqueles que optam por praticidade, boas sugestões de presentes são:

- Relógios

- Roupas

- Calçados

- Bolsas

- Fones de ouvidos

- Máquinas de barbear

- Carteiras

- Videogame

- Jogos de tabuleiro

- Caixinha de som via bluetooth

- Instrumentos musicais

- Câmera polaroid

Para os românticos, algumas sugestões são:

- Acessórios (colares, pulseiras, brincos, mix)

- Perfumes

- Buquê de maquiagens

- Cesta de café da manhã

- Vale massagem

- Vale spa

- Chocolates

- Buquê de flores

- Mapa do céu

- Pelúcias

- Jóias gravadas

Presentes feitos à mão são ótimas formas de materializar o sentimento | Foto: Reprodução

Para alguns, presentes feitos à mão também são uma ótima forma de demonstrar o sentimento, algumas opções são:

- Álbum de fotografias, polaroids

- Pote com mensagens de características do parceiro, músicas que fazem lembrar, poesias

- Cesta de chocolates

- Quadros e telas

- Livro de momentos

Para alguns casais, uma diferenciada nas relações sexuais e na forma de o parceiro se relacionar com o próprio corpo são bem cultivadas e praticadas, para esses, presentes mais sexy são bem recomendados:

- Lingerie

- Kit de lubrificantes e géis para massagem

- Mastubardor masculino

- Jogo de dados

- Sugadores e vibradores

Para os que casais que valorizam presentes a dois, as sugestões são:

- Shows

- Jantar romântico em restaurantes ou em casa, com receitas diferentes

- Viagem romântica

- Piqueniques, pedalinhos

- Troca de presentes por um dia de passeios

- Noite temática com filmes e guloseimas

- Programações culturais: Espetáculos, museus

Apesar da cultural troca de presentes e programações, mais importante que se preocupar com preços e marcas, é se atentar ao que o outro gosta e despender tempos de qualidade para a pessoa amada. Se dedicar um ao outro é o presente mais certeiro.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca