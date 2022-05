Emprego: Niterói fecha o primeiro trimestre com um saldo positivo

A cidade de Niterói teve um saldo positivo na geração de empregos no primeiro trimestre deste ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O saldo positivo reaqueceu a economia local e superou o número de desempregados registrados desde o início da pandemia do coronavírus em 2020.

De acordo com os dados, nos primeiros meses de 2020, o saldo de empregos em Niterói fechou no negativo, com 2.373 vagas formais a menos. Em 2021 houve um crescimento tímido, e foram gerados 1.365 empregos. Já este ano, logo no primeiro trimestre foram registrados 2.307 novas vagas de carteira assinada.

Comparando com o primeiro trimestre de 2021, o crescimento foi de 69%.