Niterói terá mudanças no trânsito de Icaraí durante a Parada LGBTQIAPN+ - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Niterói terá mudanças no trânsito de Icaraí durante a Parada LGBTQIAPN+ - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Motoristas que pretendem circular pelo bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói, devem ficar atentos às alterações no trânsito durante a realização da 20ª Parada LGBTQIAPN+. As mudanças começam na noite deste sábado (28) e incluem proibição de estacionamento e interdição de uma das principais vias da orla.

A programação do evento acontece neste domingo (29), na Praia de Icaraí. Para organizar a circulação de veículos e a chegada dos trios elétricos, a Nittrans estabeleceu restrições em dois trechos do bairro, com horários diferentes.

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A primeira mudança começa às 19h deste sábado. A partir desse horário, não será permitido estacionar em nenhum dos lados da Rua Miguel de Frias, no trecho entre a Rua Tavares de Macedo e a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres. A proibição permanece até as 19h de domingo.

Já no dia da Parada, a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres ficará totalmente interditada ao tráfego de veículos entre as ruas Álvares de Azevedo e Mariz e Barros. O bloqueio começa às 13h e está previsto para terminar à meia-noite.

A Nittrans também terá equipes de agentes de trânsito na região a partir das 22h deste sábado. Os profissionais vão orientar motoristas e pedestres e auxiliar na chegada dos trios elétricos que participarão do evento.

A recomendação é que os motoristas evitem as vias próximas à Praia de Icaraí durante os períodos de restrição e planejem os deslocamentos com antecedência.

Serviço

Evento: 20ª Parada LGBTQIAPN+ de Niterói

Data: domingo (29)

Local: Praia de Icaraí

Início da programação: 13h

Alterações no trânsito

Rua Miguel de Frias: estacionamento proibido nos dois lados, entre a Rua Tavares de Macedo e a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, das 19h de sábado (28) às 19h de domingo (29).

Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres: interdição total entre as ruas Álvares de Azevedo e Mariz e Barros, das 13h à meia-noite de domingo (29).