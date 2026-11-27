Há 80 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Há 80 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O Senac RJ está com inscrições abertas para diversos cursos na unidade de Niterói, com início a partir do dia 2 de dezembro. Há opções disponíveis nas áreas de Tecnologia, Moda, Gastronomia, Beleza, Saúde, Pets, Fotografia, entre outros.

Na área de Gastronomia, os cursos disponíveis são Cozinha Vegana, Cozinha Descomplicada para o Dia a Dia, Bases de Confeitaria. Em Moda, há as opções de Costura e Modelagem Feminina e Oficina de Costura: Consertos e Ajustes. Os profissionais de Beleza podem se especializar em Alongamento de Cílios e Design de Sobrancelhas. Na Saúde, as matrículas estão abertas para o curso de Primeiros Socorros.

Para quem busca se capacitar na área de Tecnologia, há cursos de Programador Front-End, Excel Avançado com IA, Inteligência Artificial sem Mistério: Turbinando sua Produtividade, Excel com IA, Informática Fundamental com IA, Analista de Dados – Big Data Science, Assistente Administrativo, Programação em Python e Power BI.

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Interessados em trabalhar com Pets podem fazer cursos de Adestrador de Cães, Dog Walker e Banho e Tosa em Cães e Gatos. Outras opções de cursos são A Arte de Falar em Público, Marketing Digital e Fotografia e Filmagem com Drone.

Senac RJ

Há 80 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Em Niterói, o Senac RJ fica na Rua Almirante Teffé, 680, no Centro. Outras informações, como valor e documentação, podem ser obtidas pelo site senac ou pelo WhatsApp (21) 99613-9519.

