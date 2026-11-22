O show de Gilberto Gil, que seria realizado neste domingo (22) em comemoração ao aniversário de Niterói, foi adiado para o próximo dia 20 de dezembro. A decisão foi tomada em função das condições climáticas e da aproximação de uma formação de nuvens de chuva e raios na região.

De acordo com as informações divulgadas, o sistema meteorológico foi identificado na região da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e segue em direção a Niterói, aumentando o risco de descargas elétricas.

Em nota, a Defesa Civil de Niterói informou que acompanha continuamente a evolução das condições do tempo por meio de seus sistemas de monitoramento. Segundo o órgão, embora a chuva prevista possa não apresentar grande intensidade, há possibilidade de ocorrência de muitos raios, o que representa um risco para a segurança do público.

A mudança na programação tem como objetivo preservar a segurança e o bem-estar da população. Com isso, a apresentação de Gilberto Gil foi remarcada para o dia 20 de dezembro.