Réveillon de Niterói em ritmo de forró com João Gomes
A virada do ano, na praia de Icaraí, no dia 31 de dezembro, terá como atração principal o mais destacado forrozeiro do país
A virada do ano, na praia de Icaraí, no dia 31 de dezembro, terá como atração principal o mais destacado forrozeiro do País, o cantor João Gomes.
Na noite, antes dele, se apresentam a Orquestra Aprendiz Musical de Niterói, o cantor Alceu Valença e a bateria da Unidos do Viradouro.
Após a Unidos do Viradouro e a queima de fogos, acontece o show de João Gomes, encerrando a grande festa da cidade fluminense que, tradicionalmente, recebe não só moradores mas turistas do Estado, do país e estrangeiros.
A Prefeitura de Niterói através da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo – realiza o Réveillon todos os anos, em parceria com órgãos municipais e estaduais, para ser a melhor e mais segura festa da Virada para os presentes
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