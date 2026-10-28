Réveillon de Niterói em ritmo de forró com João Gomes

Após a Unidos do Viradouro e a queima de fogos, acontece o show de João Gomes, encerrando a grande festa da cidade fluminense - Foto: Divulgação

Após a Unidos do Viradouro e a queima de fogos, acontece o show de João Gomes, encerrando a grande festa da cidade fluminense - Foto: Divulgação

A virada do ano, na praia de Icaraí, no dia 31 de dezembro, terá como atração principal o mais destacado forrozeiro do País, o cantor João Gomes.

Na noite, antes dele, se apresentam a Orquestra Aprendiz Musical de Niterói, o cantor Alceu Valença e a bateria da Unidos do Viradouro.

Após a Unidos do Viradouro e a queima de fogos, acontece o show de João Gomes, encerrando a grande festa da cidade fluminense que, tradicionalmente, recebe não só moradores mas turistas do Estado, do país e estrangeiros.

A Prefeitura de Niterói através da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo – realiza o Réveillon todos os anos, em parceria com órgãos municipais e estaduais, para ser a melhor e mais segura festa da Virada para os presentes

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