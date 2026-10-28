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Do rock ao pagode, feriadão vai sacudir Piratininga, em Niterói, com quatro dias de shows gratuitos

Circuito da Música promete agitar com sertanejo romântico, pop, rock, MPB e muito samba, além de gastronomia, arte, moda e diversão para toda a família

relogio min de leitura | Redação
Sambas da Mulheres é uma das atrações do evento
Sambas da Mulheres é uma das atrações do evento -

Niterói vai entrar no ritmo do feriadão com muita música, animação e diversão para todos os gostos. De sexta-feira (30) até segunda-feira (2), feriado de Finados, a Praça Luiz Gomes da Silva, conhecida como Praça do Toboágua, em Piratininga, na Região Oceânica, será palco do Circuito da Música – Edição Piratininga. Serão quatro dias de programação gratuita com samba, sertanejo, pop, rock, MPB e pagode, em uma verdadeira mistura de ritmos que promete colocar o público para cantar, dançar e aproveitar o feriado prolongado.

A festa vai muito além dos palcos. O evento também contará com espaços dedicados à gastronomia, arte, moda e entretenimento infantil. Com opções para diferentes idades, a proposta é transformar a praça em um grande ponto de encontro para famílias e amigos, combinando boa música, sabores variados e lazer ao ar livre.

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A programação musical começa na sexta-feira (30), com o Samba de Mulheres, que promete abrir o feriadão em grande estilo. O ritmo contagiante do samba, a força das vozes femininas e a energia da música brasileira dão o tom da primeira noite. A apresentação será uma oportunidade para o público entrar na roda, acompanhar as batidas e celebrar um dos gêneros mais tradicionais da cultura nacional.

No sábado (31), o clima muda, mas a animação continua. Quem assume o palco é o cantor Emerson Campos, levando ao público o romantismo e a energia da música sertaneja. Com um repertório marcado por canções apaixonadas e grandes sucessos do gênero, o artista promete embalar casais, reunir amigos e transformar a noite em um grande coro, daqueles em que todo mundo canta junto. 

Emerson Campos é uma das atrações do estilo Sertanejo
Emerson Campos é uma das atrações do estilo Sertanejo |  Foto: Divulgação

O domingo (1º) será de muita dança e sucessos que atravessam gerações. Brasília e banda chegam com um repertório eclético, passeando pelo pop, rock e MPB, em um espetáculo pensado para não deixar ninguém parado. A mistura de estilos e as músicas conhecidas do público prometem fazer da noite uma grande celebração da música nacional e de hits que marcaram época.

Para fechar o feriadão com chave de ouro, a segunda-feira (2) será embalada pelo Pagode do Ivanzin. Com muito balanço, descontração e um clima de roda de pagode que todo brasileiro conhece, o cantor promete transformar a última noite do Circuito da Música em uma festa cheia de energia, romantismo e refrões para cantar em coro.

Além dos shows, o público poderá circular pelos espaços de gastronomia, conhecer produtos de moda e arte e aproveitar a programação em família. Na sexta-feira, o evento será aberto às 16h. No sábado, domingo e segunda-feira, as atividades começam ao meio-dia, permitindo que moradores e visitantes aproveitem o feriadão desde cedo.

O Circuito da Música é uma realização da Associação de Trucks e Feirantes de Niterói (Atruf), com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Administração Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu.

Serviço: Circuito da Música Niterói | Edição Piratininga

Data: De 30 de outubro a 2 de novembro de 2026

Local: Praça Luiz Gomes da Silva (antigo Toboágua), Piratininga – Região Oceânica de Niterói

Entrada: Gratuita

Horário de funcionamento:

- Sexta-feira (30/10): a partir das 16h

- Sábado (31/10): a partir das 12h

- Domingo (1º/11): a partir das 12h

- Segunda-feira (2/11): a partir das 12h

Programação musical:

Sexta-feira – 30 de outubro

Samba de Mulheres – Samba

Sábado – 31 de outubro

Emerson Campos – Sertanejo romântico

Domingo – 1º de novembro

Brasília e banda – Pop, rock e MPB

Segunda-feira – 2 de novembro

Pagode do Ivanzin – Samba e pagode

Outras atrações: gastronomia, arte, moda, shows e espaço kids.

Tags:

Gastronomia e Arte Niterói Praça do Toboágua

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