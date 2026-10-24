Projeto Mulheres Construtoras abre 200 vagas para cursos gratuitos em Niterói

São três opções de formação: Pedreira de Alvenaria, pintora de Edificações e Eletricista de Obras - Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa

São três opções de formação: Pedreira de Alvenaria, pintora de Edificações e Eletricista de Obras - Foto: Divulgação/Evelen Gouvêa

Na próxima segunda-feira (26), abrem as inscrições para 200 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na área da construção civil, em Niterói. As oportunidades são oferecidas pelo projeto Mulheres Construtoras, promovido pela Prefeitura de Niterói em parceria com a Firjan SESI e a Firjan SENAI. As interessadas terão até 13 de novembro para se inscrever presencialmente na Firjan SENAI Barreto.

São três opções de formação: Pedreira de Alvenaria, com 75 vagas; Pintora de Edificações, também com 75 vagas; e Eletricista de Obras, com 50 vagas. Os cursos têm cargas horárias de 225, 250 e 300 horas, respectivamente, e serão realizados na unidade do SENAI no Barreto. Além das aulas técnicas, as participantes terão atividades de desenvolvimento humano, voltadas ao fortalecimento de competências comportamentais e socioemocionais.

O projeto é destinado exclusivamente a mulheres cis e trans, com prioridade para moradoras de Vila Ipiranga, Pau Ferro, Morro do Estado, Morro da Penha, Caniçal, Preventório e Boa Vista. Caso as vagas não sejam preenchidas por candidatas desses territórios, mulheres de outras localidades poderão ser selecionadas, conforme os critérios previstos no edital.

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais, renda familiar bruta de até três salários-mínimos e escolaridade mínima exigida para o curso escolhido. As participantes selecionadas e matriculadas terão direito a bolsa-auxílio de R$ 20 por dia de participação, condicionada à frequência nas atividades formativas.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma presencial, de 26 de outubro a 13 de novembro, das 9h às 19h, na Firjan SENAI Barreto, localizada na Rua General Castrioto, nº 460, Barreto, Niterói.

O processo seletivo será realizado de 16 a 25 de novembro. O resultado preliminar está previsto para 2 de dezembro, e o resultado final será divulgado no dia 7 do mesmo mês.

As matrículas das selecionadas ocorrerão de 8 a 11 de dezembro. A aula inaugural está prevista para 11 de janeiro de 2027, e o início das aulas técnicas será nos dias 15 e 16 de fevereiro, conforme o curso.