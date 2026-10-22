Livro sobre pequenas mudanças de hábitos para melhorar a saúde será lançado neste sábado (24), em Niterói

Em um cenário no qual a população convive cada vez mais cedo com doenças crônicas e passa mais tempo enfrentando seus efeitos, o livro O poder das pequenas mudanças, de Luiz Ernesto Guerreiro, propõe uma reflexão sobre a maneira como as pessoas cuidam da própria saúde. A obra, publicada pela editora Mapa das Letras, defende que a construção de uma vida saudável não depende de transformações radicais, mas da incorporação progressiva de comportamentos que possam ser mantidos ao longo do tempo.

O lançamento será realizado no sábado, 24 de outubro, às 19h, na Noi Icaraí, em Niterói, com roda de conversa e sessão de autógrafos. Resultado de anos de estudos e experiências profissionais, o livro apresenta uma abordagem voltada à construção sustentável da saúde, com foco no desenvolvimento de hábitos que respeitem a rotina das pessoas e não dependam exclusivamente de motivação ou de mudanças bruscas no estilo de vida.

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A proposta parte de uma contradição comum: embora muitas pessoas conheçam os benefícios da alimentação equilibrada, da atividade física e de outros comportamentos preventivos, transformar esse conhecimento em prática cotidiana continua sendo um desafio. Para Guerreiro, a dificuldade está em compreender que informação, por si só, não produz mudanças consistentes.

“Conhecimento não basta, precisamos criar experiências, aprendizagem e desenvolver competências para adoção de comportamentos saudáveis”, afirma o autor.

Segundo ele, a construção de hábitos exige um processo evolutivo e recorrente, capaz de tornar as novas práticas parte da rotina. A expectativa por resultados rápidos, associada à tentativa de mudar vários comportamentos de uma só vez, pode comprometer a continuidade dos esforços e alimentar um ciclo de frustração e recaídas.

“Não existe fórmula mágica e mudanças radicais são, na maioria das vezes, insustentáveis e acabam gerando recaídas e frustrações”, ressalta Guerreiro.

Autor questiona modelo de saúde centrado no tratamento de doenças

Um dos eixos centrais do livro é a crítica ao modelo de atenção à saúde, que, na avaliação do autor, permanece excessivamente concentrado no tratamento de enfermidades, em vez de priorizar a construção das condições necessárias para uma vida saudável.

Apesar dos avanços tecnológicos e da ampliação do conhecimento científico, Guerreiro observa que o adoecimento da população continua sendo um desafio. Para ele, parte do problema está na utilização de uma lógica de cuidado que não responde adequadamente às características das doenças crônicas, que podem se desenvolver durante anos e exigir acompanhamento prolongado.

“Estamos no século XXI com modelo de saúde do século XX cujo perfil das doenças eram agudas cujo tratamento, quando existia, era rápido e eficaz. No mundo moderno as doenças são crônicas, demoram a se estabelecer e também a desaparecer, quando ainda é possível”, analisa.

Na visão do autor, a concentração de esforços no tratamento, embora necessária, não resolve sozinha o problema. É preciso ampliar o protagonismo das pessoas no autocuidado e incorporar a prevenção à vida cotidiana, de modo que a saúde deixe de ser percebida apenas como a ausência de sintomas ou como algo a ser recuperado depois do adoecimento.

“Tratar doença não resolve o problema, apenas alivia os sintomas. É necessário cuidar da saúde adotando comportamentos saudáveis. Só assim será possível construir uma vida saudável”, defende.

A reflexão também chama a atenção para os impactos dos períodos de instabilidade sobre o bem-estar. Em meio às tensões sociais e políticas, o autor considera ainda mais importante desenvolver práticas de autocuidado que possam ser mantidas mesmo quando a rotina se torna mais difícil.

MIREC busca ampliar o alcance da promoção da saúde

O livro também está relacionado ao desenvolvimento do MIREC, metodologia que busca estruturar um modelo aplicável e replicável de construção da saúde. A proposta é oferecer ferramentas para que as pessoas desenvolvam comportamentos saudáveis de maneira gradual, sem depender de mudanças abruptas ou de uma disposição constante para começar de novo.

A expectativa de Guerreiro é ampliar o alcance da metodologia por meio da capacitação de profissionais e da criação de programas acessíveis. A tecnologia também integra essa estratégia, como instrumento de apoio ao atendimento e de aproximação com pessoas que, independentemente de onde estejam, possam se beneficiar da abordagem.

“Minha expectativa é capacitar profissionais na metodologia para que aumente a escala de atendimento e mais pessoas possam se beneficiar de um modelo com foco em saúde e não no tratamento de doenças”, explica.

Ao propor uma mudança de perspectiva, O poder das pequenas mudanças convida o leitor a rever a relação entre conhecimento, comportamento e qualidade de vida. A mensagem central é que cuidar da saúde não precisa começar com grandes decisões ou transformações difíceis de sustentar. O ponto de partida pode estar em atitudes possíveis, repetidas ao longo do tempo e integradas à realidade de cada pessoa.

Sobre o autor

Luiz Ernesto Guerreiro é empreendedor, mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Possui MBAs em Gestão Empresarial, pela Fundação Getulio Vargas (FGV), e em Organização e Estratégia, pela UFF, além de formação no Strategic and Innovation Program, da Wharton School, entre outras qualificações.

Após 31 anos de atuação no mundo corporativo, iniciou sua trajetória empreendedora em 2018, quando ocupava o cargo de diretor de Saúde Integrada do Sistema FIRJAN, instituição na qual trabalhou por 28 anos. Sua experiência concentra-se em gestão empresarial, estratégia, planejamento e liderança de equipes, com especialização em saúde corporativa, promoção da saúde e prevenção de doenças.

Serviço

Lançamento do livro O poder das pequenas mudanças, de Luiz Ernesto Guerreiro

Data: 24 de outubro, sábado

Horário: 19h

Local: Noi Icaraí, Niterói (RJ)

Programação: Roda de conversa e sessão de autógrafos.