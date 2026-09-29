Niterói confirma pagamento da Moeda Arariboia de Natal para 14 de dezembro

A parcela extra do programa será depositada nas contas das famílias beneficiárias para apoiar as compras de fim de ano e ajudar a garantir a ceia de Natal - Foto: Divulgação

A parcela extra do programa será depositada nas contas das famílias beneficiárias para apoiar as compras de fim de ano e ajudar a garantir a ceia de Natal - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói confirmou o pagamento da Moeda Arariboia de Natal para o dia 14 de dezembro. A parcela extra do programa será depositada nas contas das famílias beneficiárias para apoiar as compras de fim de ano e ajudar a garantir a ceia de Natal. O benefício é garantido pela Lei 4.069, sancionada no ano passado.

O pagamento será feito além das recargas mensais do programa, que seguem previstas para os dias 6 de outubro, 6 de novembro e 6 de dezembro. Segundo o prefeito Rodrigo Neves, os recursos para a parcela natalina já estão garantidos no orçamento municipal.

“A Moeda Arariboia de Natal está confirmada para o dia 14 de dezembro, além dos pagamentos mensais, que seguem normalmente. Já garantimos os recursos no orçamento para esse apoio, que vai trazer mais dignidade e tranquilidade às famílias de Niterói que mais precisam, no período natalino”, afirmou o prefeito Rodrigo Neves.

A Moeda Social Arariboia atende mais de 54 mil famílias e contribui para o combate à desigualdade social. O benefício também fortalece a economia da cidade, com recursos utilizados nos estabelecimentos cadastrados nos bairros e comunidades.