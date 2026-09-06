Morre aos 75 anos Paulo Eduardo Gomes, nome histórico da política de Niterói

Paulo Eduardo Gomes, o PEG, morreu nesse sábado (5), aos 75 anos. Ex-vereador de Niterói e fundador do PSOL no município, ele estava internado para tratar um câncer. Ao longo de mais de quatro décadas de militância, tornou-se uma das principais lideranças políticas da cidade e teve atuação marcada pela defesa dos trabalhadores, dos serviços públicos e de pautas sociais.

A morte do ex-vereador repercutiu entre lideranças políticas. O deputado federal Chico Alencar lamentou a perda e destacou a trajetória de luta de PEG, apontando-o como um símbolo de combatividade, ética e compromisso com os ideais socialistas.

Também pelas redes políticas, o ex-deputado federal Marcelo Freixo prestou homenagem ao antigo companheiro de atuação. Ele ressaltou a parceria construída ao longo dos anos e classificou Paulo Eduardo Gomes como uma referência na política de Niterói, especialmente pela participação nos debates relacionados à cidade.

"É com tristeza que soube sobre o falecimento de Paulo Eduardo Gomes, ou PEG, um militante histórico da política niteroiense. Fomos companheiros de partido por anos e, enquanto estive na ALERJ como deputado estadual, sempre pude contar com o trabalho de PEG na Câmara de Niterói. Meus sentimentos a toda família e amigos. Descanse em paz, amigo", escreveu em nota.

Da engenharia à política

Antes de se tornar uma figura conhecida da política niteroiense, Paulo Eduardo Gomes formou-se em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Sua trajetória profissional começou na Embratel, onde participou da criação da Associação dos Empregados da empresa.

A atuação sindical foi uma das primeiras experiências na organização política. Ele presidiu a associação por três mandatos, experiência que ajudou a marcar sua trajetória de defesa dos trabalhadores.

Na política partidária, foi militante histórico do Partido dos Trabalhadores (PT) e participou, em 2004, da fundação do PSOL em Niterói. Pelo partido, exerceu seis mandatos como vereador. Além da atuação no Legislativo municipal, Paulo Eduardo Gomes concorreu à Prefeitura de Niterói em duas oportunidades.

Mais de quatro décadas de militância

Ao longo da vida pública, PEG ficou conhecido pela participação ativa nos movimentos populares e pela defesa de causas democráticas e sociais. Sua trajetória esteve ligada a pautas relacionadas aos trabalhadores, aos serviços públicos e ao interesse público. Fora da política, também era conhecido pela paixão pelo Botafogo.