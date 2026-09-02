4ª Feira do Livro da UFF reúne mais de 30 editoras com descontos de até 50% em Niterói

O primeiro dia do evento começa com a palestra magna ministrada pelo escritor, poeta e presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi - Foto: Divulgação

O primeiro dia do evento começa com a palestra magna ministrada pelo escritor, poeta e presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi - Foto: Divulgação

Entre os dias 14 e 17 de setembro, o Campus do Gragoatá recebe a 4ª edição da Feira do Livro da UFF (4ª Fluff). O evento reúne mais de 30 editoras universitárias e comerciais que oferecem descontos de até 50% em títulos de diversas áreas, além de contar com uma programação de lançamentos e rodas de conversa com autores. O público poderá visitar os estandes diariamente das 9h às 19h. A entrada é gratuita.

O primeiro dia do evento começa com a palestra magna ministrada pelo escritor, poeta e presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, que lança pela Eduff a obra “Livro, democracia e biblioteca”, às 11h.

Entre os principais destaques da semana está a presença da historiadora Ynaê Lopes dos Santos, em 15 de setembro, às 16h, em uma roda de conversa sobre o livro “Irmãs do Atlântico: escravidão e espaço urbano no Rio de Janeiro e em Havana” (Civilização Brasileira), obra finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico na categoria História e Arqueologia.

Outro momento aguardado é o lançamento de “A tragédia do Leviatã: estética, pedagogia e catarse em Thomas Hobbes” (Eduff), do professor Rogério Dultra, no dia 16, às 15h, com mediação de Alexandre Pinto Mendes e participação de Francisco de Guimarães.

Além da anfitriã Eduff, a feira reúne estandes de editoras como Companhia das Letras, Editora 34, Vozes, FGV, Unesp, Malê, Pallas, Bazar do Tempo, Fiocruz, EdUERJ, UFRJ, Perspectiva e Livraria Ponte.

Serviço:

Event: 4ª Feira do Livro da Eduff

Data: 14 a 17 de setembro

Horário: 9h às 19h

Local: Campus da UFF do Gragoatá - Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/n, São Domingos, Niterói

Entrada gratuita

Programação da 4ª Feira do Livro da UFF

14 de setembro (segunda-feira)

11h - Palestra magna e lançamento do livro “Livro, democracia e biblioteca” (Eduff), com o escritor Marco Lucchesi, presidente da Fundação Biblioteca Nacional.

12h - Abertura oficial da 4ª Fluff, com o reitor da UFF, Antonio Claudio da Nóbrega, o vice-reitor da UFF, Fábio Passos, e o diretor da Eduff, Luciano Losekann.

15h - Roda de Conversa: “Autoconhecimento e saúde mental: como escolhas assertivas moldam a trajetória universitária e profissional”, com Maria Duz, autora de “Ver além: uma investigação sobre a vulnerabilidade e as motivações ocultas que regem nossas escolhas” (Editora Albatroz)

15 de setembro (terça-feira)

14h - Mesa de conversa “A escolha do formato correto para cada obra e a conexão entre dois suportes de arte, a literatura e a arte gráfica”, com Luiz Barros, autor de “Poetando” (Editora Top Top Top), e Chris Fernandes (ilustradora).

15h - Roda de conversa “Da teoria crítica à prática: a ferramenta RAIZ na gestão de políticas públicas”, com Helbon de Avila, autor de “A Raiz da Questão: Estado, políticas públicas e a análise da igualdade racial” (Editora Albatroz).

16h - Conversa com Ynaê Lopes dos Santos, autora de “Irmãs do Atlântico: Escravidão e espaço urbano no Rio de Janeiro e em Havana” (Editora Civilização Brasileira), finalista do Jabuti Acadêmico 2026 na categoria História e Arqueologia.

16 de setembro (quarta-feira)

14h - Mesa de debate: “Traduzir, publicar e incentivar: reflexões sobre os livros e as culturas do mundo”, com Dani Balbi, autora de “Mãe, preta, reincidente” (Oficina Raquel), Fernanda Murad Machado e Laura di Pietro.

15h - Lançamento do livro “A tragédia do Leviatã: estética, pedagogia e catarse em Thomas Hobbes” (Eduff), de Rogério Dultra; com participação do autor, mediação de Alexandre Pinto Mendes e comentários de Francisco de Guimarães.

17h30 - Lançamento do livro “Educação, mídias digitais e representações” (Gênio Editorial), com a autora Walcéa Barreto.

17 de setembro (quinta-feira)

13h30 - Mesa de conversa “A produção literária científica e criativa”, com Giselle Venancio, Jordão Pablo de Pão e Luciano Losekann

15h - Roda de conversa “Um bate-papo de docente para docente sobre a libertação da escrita criativa após anos de produção científica”, Milton Poeta, autor do livro “Copacabana? Me engana que eu gosto: uma imersão nas crônicas e na fauna humana do bairro mais icônico do Rio, dialogando com a tradição flaneurista de João do Rio” (Albatroz)

16h - Roda de conversa: “100 LPs da época ganham histórias escritas por artistas e jornalistas, e resgatam a memória de um ano em que a MPB falou por si só”, com Celio Albuquerque, autor de “1979, o ano que ressignificou a MPB” (Garota FM); convidados e mediação de Chris Fuscaldo.