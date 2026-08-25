Niterói ganha espaço dedicado à preservação da memória audiovisual

A partir do dia 26 de agosto, o museu estará aberto gratuitamente à visitação todas as quartas-feiras, das 10h às 17h - Foto: Divulgação

A partir do dia 26 de agosto, o museu estará aberto gratuitamente à visitação todas as quartas-feiras, das 10h às 17h - Foto: Divulgação

Niterói terá um novo local dedicado à memória audiovisual. O Museu Audiovisual Universitário (MAU) inaugura seu espaço expositivo no casarão do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), em São Domingos, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas. A partir do dia 26 de agosto, o museu estará aberto gratuitamente à visitação todas as quartas-feiras, das 10h às 17h.

Criado em 2024, o MAU integra o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da Universidade Federal Fluminense (LUPA-UFF) e é dedicado à preservação de objetos, equipamentos e outros artefatos relacionados à história do audiovisual. O acervo do LUPA reúne mais de 500 itens, com destaque para equipamentos históricos. Os visitantes terão a chance de ver de perto cerca de 50 peças, entre câmeras, projetores, gravadores de som, placas de lanterna mágica e películas cinematográficas de diferentes formatos e épocas, abrangendo um período que vai do fim do século XIX aos anos 1970.

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A exposição de longa duração “A multiplicidade do cinema” tem curadoria do professor da UFF Rafael de Luna Freire e apresenta a diversidade do acervo do MAU, com ênfase na história do cinema amador fluminense e nos registros produzidos por pessoas comuns no Estado do Rio de Janeiro.

A exposição de longa duração “A multiplicidade do cinema” tem curadoria do professor da UFF Rafael de Luna Freire | Foto: Divulgação

“O MAU é um museu universitário especializado na história do audiovisual brasileiro que vem somar à vocação da cidade para o cinema e se tornar mais um espaço para apresentação dos resultados das pesquisas e atividades desenvolvidas no âmbito dos cursos de cinema e audiovisual da UFF”, explica Rafael de Luna Freire.

Entre as relíquias do museu está a câmera Debrie Parvo L, que pertenceu à atriz Carmen Santos, uma das primeiras mulheres a produzir e dirigir filmes no Brasil. O público também poderá conhecer um projetor nacional conjugado para películas de 35mm e 70mm que funcionou no Cine Pathé Palácio, na Cinelândia, além de placas de lanterna mágica do século XIX, tecnologia de projeção de imagens anterior ao próprio cinema.

A relação entre audiovisual, memória e a história de Niterói também marca presença. O MAU presta homenagem à Cine Propaganda Fluminense, de Eduardo Abelin, empresa que, nas décadas de 1950 e 1960, realizava exibições de filmes em ruas e praças da cidade. A trajetória será apresentada por meio de um documentário inédito produzido a partir de documentos doados pela família Abelin ao LUPA-UFF.

A experiência proposta pelo museu combina preservação histórica e novas tecnologias. Um exemplo disso é a reconstrução digital imersiva do antigo Cine Metro, localizado na Rua do Passeio, no Rio de Janeiro, possibilitando uma aproximação com a arquitetura e a experiência das grandes salas de cinema de outros períodos.

Para a secretária municipal das Culturas de Niterói, Julia Pacheco, a abertura do museu fortalece a relação da cidade com a memória, a pesquisa e a produção de conhecimento.

“A chegada do MAU amplia o acesso da população a um patrimônio que ajuda a compreender a nossa história e as transformações do audiovisual. É um espaço que aproxima cultura, educação e memória e reafirma a importância da universidade pública na preservação e na circulação do conhecimento. Para Niterói, é muito significativo poder apoiar uma iniciativa que torna esse acervo acessível e cria novas possibilidades de encontro da população com a cultura”, afirma ela.

Além de visitar o espaço, o público vai conseguir conhecer e pesquisar o acervo do MAU por meio da base de dados disponível no site do LUPA-UFF, que reúne informações sobre os objetos e equipamentos audiovisuais preservados pelo laboratório. A oferta digital amplia o acesso ao acervo e contribui para atividades de pesquisa, ensino e preservação da memória audiovisual. O museu recebe visitantes gratuitamente às quartas-feiras e também oferece visitas para grupos mediante agendamento prévio pelo site.

Serviço

Museu Audiovisual Universitário (MAU)

Abertura para visitação regular: 26 de agosto (quarta-feira)

Visitação: quartas-feiras, das 10h às 17h

Grupos: visitas mediante agendamento pelo link:lupa.uff.br/fale-conosco

Base virtual: https://lupa.uff.br/colecao-de-equipamentos-audiovisuais

Entrada: gratuita

Local: Casarão do Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS), Bloco C

Endereço: Rua Lara Vilela 126, São Domingos, Niterói