Niterói inaugura Bicicletário de Charitas com 400 vagas

A Prefeitura de Niterói inaugurou, ontem (14), o novo Bicicletário Público de Charitas, localizado ao lado da Estação do Catamarã. Com capacidade para 400 bicicletas e acesso gratuito, o equipamento amplia a infraestrutura cicloviária do município e fortalece a integração entre a bicicleta e o transporte hidroviário.

“Estamos entregando hoje o Bicicletário de Charitas. Fizemos uma integração muito grande com a Secretaria de Transporte do Estado, conseguimos essa área e construímos aqui um bicicletário seguindo o conceito do Bicicletário Arariboia. Serão 400 vagas para bicicletas, em um espaço seguro e gratuito, porque acreditamos muito na ciclomobilidade”, afirmou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A iniciativa oferece uma alternativa de deslocamento para moradores e trabalhadores da Zona Sul e da Região Oceânica, ampliando as possibilidades de conexão entre a bicicleta e o transporte hidroviário. A medida contribui para retirar veículos de circulação, especialmente nos horários de pico, e estimular formas de deslocamento mais sustentáveis.

“É um dia de alegria para Niterói. Na medida em que a gente pedala, emite menos gases de efeito estufa, menos CO₂. Quando a gente incentiva a bicicleta, alimenta um circuito positivo, que envolve saúde, mobilidade urbana, diminuição do trânsito e redução das emissões de carbono. Com uma estrutura como essa, que tem bebedouro e espaço para hidratação, além de um ambiente seguro, a gente fortalece ainda mais essa cultura”, destacou a vice-prefeita e secretária de Clima e Sustentabilidade, Isabel Swan.

A entrega do bicicletário ocorre em um momento de aumento do movimento no transporte hidroviário em Charitas, impulsionado pela redução da tarifa para R$ 7,70, resultado de convênio entre a Prefeitura de Niterói e a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram). Recentemente, a linha Charitas registrou 8.198 embarques em um único dia, o maior movimento já registrado na linha.

A implantação do bicicletário também integra uma intervenção de requalificação urbana e reordenamento do espaço público no entorno da Estação de Charitas. A área passa por uma reorganização das vagas de estacionamento e terá reforço da fiscalização para coibir o estacionamento irregular de motocicletas.

O local receberá bicicletas convencionais e elétricas, além de alguns tipos de veículos autopropelidos. Não serão admitidos modelos com assoalho destinado à condução em posição sentada, por serem incompatíveis com as dimensões e a infraestrutura do equipamento.

O bicicletário também conta com área ampliada e pontos específicos para recarga de baterias. O horário de funcionamento será alinhado à grade de operação dos catamarãs.

“Há um ano, Niterói foi eleita a cidade mais amiga da bicicleta da América Latina, mas queremos avançar ainda mais. Hoje, estamos aqui para inaugurar o segundo bicicletário daquela que agora chamamos de rede de bicicletários gratuitos de Niterói, que inclui o Bicicletário Arariboia e o Bicicletário de Charitas. É uma obra moderna, que mostra que o cidadão e a cidadã de Niterói estão sendo cuidados com dignidade para usar a sua bicicleta. Porque uma cidade que pedala é melhor para todo mundo viver: tem menos trânsito, mais sustentabilidade, mais qualidade de vida e mais segurança”, destacou o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

Integração com o Bicicletário Arariboia – Para facilitar o acesso dos usuários, o sistema do Bicicletário de Charitas será integrado ao Bicicletário Arariboia, no Centro. Quem já possui cadastro na unidade não precisará realizar um novo registro para utilizar o equipamento de Charitas. Além disso, haverá um aplicativo para consulta da disponibilidade de vagas e realização de pré-cadastro.

Pioneiro no Brasil, o Bicicletário Arariboia é reconhecido como uma importante ferramenta de incentivo ao uso da bicicleta em Niterói. A nova unidade dá continuidade à estratégia da Prefeitura de Niterói de ampliar a integração entre a bicicleta e o transporte público, oferecendo mais opções de deslocamento e incentivando o uso de meios de transporte mais sustentáveis na cidade.