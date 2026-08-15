Influenciador e professor Paulo Pereira tem fio enrolado no pescoço em Niterói

O professor de matemática e influenciador Paulo Pereira passou por um susto ao ter um fio baixo enrolado no pescoço enquanto passava de motocicleta pela Rua Fagundes Varela, no Ingá, em Niterói, nesta quinta-feira (13). Após o incidente, Paulo publicou um relato nas redes sociais, onde conta o que aconteceu e recolhe os fios caídos. O influenciador tem aproximadamente 1,9 milhões de inscritos no YouTube.

No momento do incidente, Paulo estava com a esposa, Natália. De acordo com ele, a fiação ficou presa no pescoço e precisou fazer força para não perder o controle da motocicleta e não cair. Durante o relato ele conta que sofreu um leve estrangulamento, mas conseguiu parar sem maiores lesões.

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“Acabei de ter um livramento aqui. Eu e Natália, aqui na Fagundes Varela, de moto. Fio baixo, fio enrolou no meu pescoço. Senti só a pressão. Fiz muita força para não cair. Muita força mesmo. O capacete chegou a cair. No finalzinho, não estava aguentando mais. Deu uma leve estrangulada aqui no pescoço. Graças a Deus consegui não cair com a moto”, disse.

Ainda no vídeo, o influenciador mostra os fios e revela que após o incidente, houve um trabalho de remoção da fiação. Uma testemunha contou que teria visto o fio caído, mas que quando retornou para sinalizar encontrou Paulo após o ocorrido.

O professor ainda contou que um agente da Guarda Municipal que estava passando pelo local, notou a situação e parou para prestar ajuda.

Trabalho de Paulo Pereira nas redes sociais e repercussão do incidente

Após ter um trabalho reconhecido na internet sobre matemática, o influenciador ganhou ainda mais destaque por causa de vídeos humorísticos sobre a cidade de Niterói. Após se mudar para a cidade sorriso, o professor passou a produzir conteúdos abordando a diferença entre Niterói e Rio de Janeiro.

Pelo trabalho nas redes sociais em diferentes nichos, o influenciador acumula 827 mil seguidores no Instagram, e a publicação sobre o incidente com a fiação tem mais de 140 mil visualizações e recebeu comentários de moradores relatando preocupação com a atual situação da fiação pública de Niterói.

“Esses fios estão pendurados em todos os lugares de Niterói! Um absurdo!”, escreveu um internauta.

Um outro seguidor chamou a atenção para a intensa circulação de motociclistas e o perigo que os fios oferecem para eles. “Esses fios em Niterói são péssimos... muito descaso... olha que perigo, por dia passam centenas de motoboys trabalhando pela Fagundes e outras ruas... bem complicado isso”.

Segundo a Prefeitura de Niterói, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), enviou uma equipe nesta sexta-feira (14), para realizar o trabalho de remoção dos fios soltos no Ingá. A Secretaria explicou que um poste havia pegado fogo na Rua Fagundes Varela, na quinta-feira (13) e por esse motivo fios estouraram e ficaram caídos no chão.

Caça fios

Ainda de acordo com a Seconser, cerca de 70 toneladas de fios em desuso de empresas de telefonia foram removidos através da Operação Caça-Fios, em diferentes áreas de Niterói. O trabalho é feito por equipes da Prefeitura para retirar os fios de telecomunicação soltos, que não estão sendo usados ou foram instalados de maneira irregular.

A solicitação da remoção dos cabos pode ser feita pelo Colab. Depois dessa etapa, a Prefeitura identifica qual o tipo da fiação e entra em contato com o responsável. Em ocorrências envolvendo fios de energia elétrica, a solicitação é dirigida à Enel, que é a responsável pela retirada. Os fios de telefonia e telecomunicações não utilizados são retirados por agentes da Operação Caça-Fios.

De acordo com a Enel Distribuição Rio, os cabos mencionados são de responsabilidade de empresas de telecomunicações e que as operadoras serão informadas.

Ainda segundo a Enel, a manutenção, organização e adequação das redes de telecomunicações devem ser feitas pelas operadoras, de acordo com as normas que regulamentam o compartilhamento da infraestrutura entre as áreas de energia elétrica e telecomunicações.

Por fim, a distribuidora informou que faz fiscalização periódica da ocupação da rede, envia notificações às empresas responsáveis pelo trabalho de regularização ou remoção dos fios irregulares e retira redes clandestinas, e também os cabos caídos baixos ou que apresentem risco à população.