Lula participa do maior encontro científico da América Latina e faz defesa da ciência em Niterói

A presença do presidente também consolidou a reunião deste ano como uma das mais representativas da história recente da entidade - Foto: Divulgação

A presença do presidente também consolidou a reunião deste ano como uma das mais representativas da história recente da entidade - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta terça-feira (28), em Niterói, da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), considerada o maior encontro científico da América Latina. Acompanhado dos ministros Alexandre Padilha (Saúde), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Leonardo Barchini (Educação), do prefeito Rodrigo Neves e do reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, além de pesquisadores, professores, estudantes universitários e representantes da comunidade científica de todo o país, o presidente fez uma contundente defesa da produção do conhecimento, da universidade pública e da pesquisa científica.

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Em seu discurso, Lula afirmou que o Brasil precisa investir cada vez mais em ciência e inovação para garantir soberania, desenvolvimento e inclusão social.

“Se não investirmos em ciência, pesquisa e inovação, este país nunca será uma nação desenvolvida e capaz de competir. Precisamos de um projeto novo e ousado, com planejamento para os próximos dez anos, inclusive para avançarmos em inteligência artificial, minerais estratégicos e na nova indústria. Quando a proposta estiver pronta, vamos levá-la ao Congresso Nacional e mostrar que esse investimento não é bom para um governo ou para um partido, mas para o Brasil, para os nossos filhos e para o futuro do país”, afirmou Lula.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que receber a SBPC representa o reconhecimento de uma política pública construída ao longo dos últimos anos, baseada na integração entre universidade, poder público e setor produtivo.

“Não podemos mais permitir retrocesso em nosso país. Fui prefeito na época da pandemia, quando o negativismo contra a ciência prevalecia, e vencemos essa luta. Niterói tem uma grande quantidade de gente já na classe média e 40% de pessoas com ensino superior .A cidade abraçou esse congresso porque acredita na ciência como futuro“ salientou o prefeito.

O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro, afirmou que, mesmo sem vínculos partidários, considera seu dever reconhecer publicamente os avanços promovidos pelo Governo Federal nas áreas sociais. Ele defendeu que a ciência, a educação e o desenvolvimento do país estejam acima de barreiras políticas.

“Não tenho vínculos políticos, mas tenho o dever de testemunhar todo o esforço que vem sendo feito pela União nas questões que realmente importam à sociedade. Não podemos mais nos permitir fronteiras partidárias ou políticas. Precisamos derrubar os muros e construir pontes para o conhecimento, para a saúde e para a segurança. O maior investimento que o Estado pode fazer é no conhecimento científico e na educação desde as bases”, declarou.

A visita presidencial reforça o protagonismo que Niterói conquistou no cenário nacional da ciência e da inovação. Pela primeira vez sediando a Reunião Anual da SBPC, a cidade recebe milhares de pesquisadores, estudantes, professores, gestores públicos e instituições científicas em uma programação que segue até 1º de agosto, distribuída entre o Campus Gragoatá da UFF e o Distrito de Inovação da Cantareira. O evento tem como tema “Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão” e reúne centenas de atividades voltadas à divulgação científica, tecnologia, inteligência artificial, saúde, sustentabilidade e educação.

A presença do presidente também consolidou a reunião deste ano como uma das mais representativas da história recente da entidade, reunindo autoridades federais, estaduais e municipais ao lado da comunidade acadêmica brasileira.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou na 78ª Reunião Anual da SBPC a criação do grupo de trabalho que vai elaborar o Plano de Ação da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O documento estabelece metas para os próximos quatro anos e tem como objetivo fortalecer a pesquisa, a inovação e a soberania tecnológica do país.

“Estamos oficializando o grupo de trabalho que vai transformar a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em um plano de ação com metas concretas para os próximos quatro anos. Nosso objetivo é fortalecer o sistema nacional de ciência, impulsionar a inovação, ampliar os investimentos para alcançar 2% do PIB até 2034 e consolidar essa política como uma política de Estado, essencial para a soberania e o desenvolvimento do Brasil”, disse ela.

Ao defender a educação e a ciência como caminhos para o desenvolvimento, a presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia, afirmou que interesses partidários não podem impedir a construção de políticas públicas voltadas para a população.

“Chegou o momento de derrubarmos as fronteiras políticas e partidárias. Não podemos mais construir muros, mas pontes para o saber, para a saúde e para a segurança. O maior investimento que o Estado pode fazer é no conhecimento científico e na educação desde a base”, ressaltou ela.