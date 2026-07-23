Prefeito Rodrigo Neves apresenta Programa de Apoio aos Entregadores para fortalecer a categoria em Niterói

A iniciativa, que será encaminhada à Câmara Municipal em agosto, prevê a criação do Cadastro Municipal de Entregadores - Foto: Evelen Gouvêia

A iniciativa, que será encaminhada à Câmara Municipal em agosto, prevê a criação do Cadastro Municipal de Entregadores - Foto: Evelen Gouvêia

23/07/2026 - O prefeito Rodrigo Neves se reuniu, nesta quinta-feira (23), com representantes de entregadores que atuam em Niterói para apresentar o Programa de Apoio à categoria. A iniciativa, que será encaminhada à Câmara Municipal em agosto, prevê a criação do Cadastro Municipal de Entregadores, a implantação de pontos de apoio e de coleta em diferentes regiões da cidade e ações voltadas à valorização, à segurança e à organização da atividade.

"Estamos apresentando o Programa de Apoio aos Entregadores de Niterói. Vamos encaminhar o projeto de lei à Câmara Municipal para instituir essa política pública, criar o Cadastro Municipal de Entregadores e implantar pontos de apoio e de coleta em diferentes regiões da cidade. É uma iniciativa que reconhece a importância desses profissionais, amplia o diálogo com a categoria e garante melhores condições para quem trabalha diariamente levando produtos e alimentos à população", afirmou Rodrigo Neves.

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O projeto foi elaborado por um grupo de trabalho formado por diferentes órgãos da Prefeitura, como a Secretaria Executiva, a NitTrans, a Coordenadoria Niterói de Bicicleta, a Secretaria de Urbanismo e a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. A proposta também foi construída a partir de reuniões com representantes da categoria e de uma audiência pública realizada na Câmara Municipal.

“Niterói, como sempre, está inovando. No estado do Rio de Janeiro, não há outro município que faça o que a Prefeitura está fazendo pela categoria. Esse é o reconhecimento que os entregadores buscavam há muito tempo", analisou o presidente da Associação Voz dos Entregadores Niterói, Mister Sousa.

O projeto de lei prevê a criação do Cadastro Municipal de Entregadores, que permitirá identificar os profissionais que atuam no município e subsidiar a formulação de políticas públicas voltadas à categoria. Os trabalhadores cadastrados receberão identificação oficial por meio de QR Code e poderão utilizar os pontos de apoio previstos no programa.

O projeto foi elaborado por um grupo de trabalho formado por diferentes órgãos da Prefeitura | Foto: Evelen Gouvêia

"Niterói está saindo na frente, valorizando o trabalhador e dando mais qualidade de vida e dignidade para essa categoria que, todos os dias, ajuda a fazer a cidade acontecer", destacou o superintendente de Terminais e Estacionamentos de Niterói (SUTEN), Jhonatan Anjos.

Pontos de apoio e coleta - A proposta também prevê a implantação de cinco pontos de apoio, distribuídos pelas regiões Centro, Norte, Sul, Pendotiba e Oceânica. Os espaços contarão com estacionamento para motos e bicicletas, banheiros, área de descanso e refeitório com micro-ondas.

Além disso, serão implantados, inicialmente, 13 pontos de coleta em áreas estratégicas da cidade, definidas a partir de estudos de georreferenciamento e do mapeamento das regiões com maior concentração de estabelecimentos comerciais e demanda por entregas. Os espaços funcionarão como áreas exclusivas para parada rápida dos entregadores durante a retirada dos pedidos, contribuindo para melhorar a organização da atividade, a mobilidade urbana e a segurança viária.