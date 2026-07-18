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Prefeitura de Niterói abre matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)

As matrículas ficam abertas ao longo de todo o ano

relogio min de leitura | Redação 18 de julho de 2026 - 13:49
Podem se inscrever na EJA pessoas com 15 anos completos até 31 de março de 2026, idade mínima exigida para ingresso na modalidade
Podem se inscrever na EJA pessoas com 15 anos completos até 31 de março de 2026, idade mínima exigida para ingresso na modalidade -

A partir desta segunda-feira (20), estarão abertas as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Educação de Niterói para o segundo semestre letivo de 2026. As vagas são destinadas a jovens e adultos que desejam iniciar e/ou concluir o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano. O edital com todas as informações necessárias para a matrícula foi publicado pela Secretaria Municipal de Educação no Diário Oficial do Município deste sábado (18). As matrículas ficam abertas ao longo de todo o ano.

O processo de matrícula será realizado em duas etapas. A primeira é destinada à renovação dos estudantes já matriculados na Rede Municipal de Educação de Niterói, que deverão comparecer à respectiva unidade de educação a partir do dia 20 de julho para demonstrar interesse e atualizar a documentação, caso necessário. Na mesma data, também terá início a segunda etapa, voltada aos novos estudantes interessados em ingressar na Educação de Jovens e Adultos. As matrículas deverão ser realizadas diretamente nas unidades que oferecem a modalidade.

“A Educação de Jovens e Adultos transforma vidas porque oferece uma nova oportunidade para quem precisou interromper os estudos. Nosso compromisso é garantir que esses estudantes encontrem uma rede acolhedora, com ensino de qualidade e condições para concluir a Educação Básica. Nunca é tarde para aprender, conquistar novos objetivos e construir um futuro com mais oportunidades”, destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.

Podem se inscrever na EJA pessoas com 15 anos completos até 31 de março de 2026, idade mínima exigida para ingresso na modalidade. A matrícula deverá ser realizada pelo próprio interessado, quando maior de 18 anos, ou por seu responsável legal. Para efetivar a matrícula, os candidatos deverão apresentar três fotos 3x4; original e cópia da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de residência; além do Certificado de Reservista, quando for o caso. Também será necessário apresentar a declaração de escolaridade ou o protocolo de solicitação do documento e o comprovante de tipo sanguíneo e fator RH.

Os estudantes com deficiência também deverão entregar uma declaração identificando a deficiência, nos termos da Portaria FME nº 239/2001. Além disso, quando for o caso, será necessário entregar o Termo Judicial de Guarda, de Responsabilidade ou o Termo de Autorização para matrícula, emitido pelo Conselho Tutelar da região. No ato da matrícula, o interessado também precisará entregar a ficha de matrícula e o formulário socioeconômico preenchidos e assinados.

As matrículas poderão ser feitas nas seguintes unidades da Rede Municipal: Escola Municipal Altivo César, no Barreto (6º ao 9º ano); Escola Municipal Dom José Pereira Alves, no Fonseca (1º ao 9º ano); Escola Municipal Doutor Alberto Francisco Torres, no Centro (1º ao 9º ano); Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga (1º ao 9º ano); Escola Municipal Honorina de Carvalho, em Pendotiba (1º ao 9º ano); Escola Municipal João Brazil, no Morro do Castro (1º ao 5º ano); Escola Municipal Maestro Heitor Villa-Lobos, na Ilha da Conceição (1º ao 9º ano); Escola Municipal Professor Paulo de Almeida Campos, em Icaraí (1º ao 5º ano); e UMEI Vale Feliz, no Engenho do Mato (1º ao 5º ano).

Tags:

Educação de Jovens e Adultos EJA Niterói

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