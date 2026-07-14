Enterro de Izabela Leite, em Niterói, é marcado por emoção de familiares e amigos

Na tarde desta sexta-feira (10), foi sepultado no Cemitério do Maruí, em Niterói, o corpo da empresária Izabela Leite, de 31 anos. Izabela morreu na noite da última quarta-feira (08), após ficar em coma por mais de dois meses por conta da agressão do ex-companheiro.

Durante o funeral, Marcos Rocha, pai de Izabela, falou com o jornal O SÃO GONÇALO sobre o sentimento do momento: “A gente pede forças para o Papai do Céu. É uma perda que não tem volta. Fica uma dor? Fica. Falar que vai passar? Não vai passar nunca.”

Marcos comentou a situação que a filha passava: "O homem espancar a mulher, bater na mulher, fala que ama... Que amor é esse? Isso não é amor. Quero só que a justiça seja feita. Uma mulher guerreira, sempre trabalhou pelas coisas dela, nunca dependeu de nada de ninguém. Avisava tanto a minha filha sobre esse cara (ex-companheiro).

Marcos Rocha falou sobre o crime que tirou a vida de sua filha Izabela, de 31 anos | Foto: Yuri Messias

Visivelmente emocionado, Carlos Augusto Rocha, um dos tios da empresária, comentou sua relação com a sobrinha: “Ela era minha gigante. Eu sou o tio mais sério, mais brabo, e o meu irmão mais novo é o tio amor. Mas era muito amor para todos."

Ele também relatou ter conversado com Izabela sobre as agressões já sofridas por ela: “Eu sempre perguntava, questionava, direcionava, aconselhei muito. Tentei aconselhar e infelizmente a gente não consegue alcançar tudo. O ser humano tem vontade, tem desejos e a gente tem que respeitar isso”.

Carlos Augusto Rocha, tio de Izabela, disse que já havia conversado com a sobrinha sobre as agressões que ela sofria | Foto: Yuri Messias

Fabíola Marcondi, advogada da família no caso Izabela, falou com exclusividade a O SÃO GONÇALO sobre os próximos passos para o caso: “A gente está seguindo já para outra fase processual, que agora vai ser a comunicação. Então agora a gente vai ter a comunicação junto à Justiça do falecimento da Isabela. Até então tinha sido capitulado como tentativa de feminicídio e agora vai ser, de fato, feminicídio. Já pedi os documentos devidos para o hospital para a gente poder juntar no processo.”

Advogada da família, Fabíola Marcondi esteve no Cemitério do Maruí e falou sobre os próximos passos na busca de justiça | Foto: Yuri Messias

1/6 Amigos e familiares se despedem de Izabel Leite. | Foto: Yuri Messias

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5/6 Flores levadas em homenagem a Izabela Leite | Foto: Yuri Messias

6/6 Último adeus de amigos e familiares a Izabel Leite. | Foto: Yuri Messias