Enterro de Izabela Leite, em Niterói, é marcado por emoção de familiares e amigos
Empresária estava internada há mais de dois meses e morreu na última quarta-feira (08)
Na tarde desta sexta-feira (10), foi sepultado no Cemitério do Maruí, em Niterói, o corpo da empresária Izabela Leite, de 31 anos. Izabela morreu na noite da última quarta-feira (08), após ficar em coma por mais de dois meses por conta da agressão do ex-companheiro.
Durante o funeral, Marcos Rocha, pai de Izabela, falou com o jornal O SÃO GONÇALO sobre o sentimento do momento: “A gente pede forças para o Papai do Céu. É uma perda que não tem volta. Fica uma dor? Fica. Falar que vai passar? Não vai passar nunca.”
Marcos comentou a situação que a filha passava: "O homem espancar a mulher, bater na mulher, fala que ama... Que amor é esse? Isso não é amor. Quero só que a justiça seja feita. Uma mulher guerreira, sempre trabalhou pelas coisas dela, nunca dependeu de nada de ninguém. Avisava tanto a minha filha sobre esse cara (ex-companheiro).
Visivelmente emocionado, Carlos Augusto Rocha, um dos tios da empresária, comentou sua relação com a sobrinha: “Ela era minha gigante. Eu sou o tio mais sério, mais brabo, e o meu irmão mais novo é o tio amor. Mas era muito amor para todos."
Ele também relatou ter conversado com Izabela sobre as agressões já sofridas por ela: “Eu sempre perguntava, questionava, direcionava, aconselhei muito. Tentei aconselhar e infelizmente a gente não consegue alcançar tudo. O ser humano tem vontade, tem desejos e a gente tem que respeitar isso”.
Fabíola Marcondi, advogada da família no caso Izabela, falou com exclusividade a O SÃO GONÇALO sobre os próximos passos para o caso: “A gente está seguindo já para outra fase processual, que agora vai ser a comunicação. Então agora a gente vai ter a comunicação junto à Justiça do falecimento da Isabela. Até então tinha sido capitulado como tentativa de feminicídio e agora vai ser, de fato, feminicídio. Já pedi os documentos devidos para o hospital para a gente poder juntar no processo.”