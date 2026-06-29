Rodrigo Neves completa 50 anos e reúne lideranças políticas do Estado

Rodrigo Neves agradeceu o carinho recebido e destacou a importância de celebrar este momento ao lado de pessoas que fazem parte de sua trajetória - Foto: Divulgação

Rodrigo Neves agradeceu o carinho recebido e destacou a importância de celebrar este momento ao lado de pessoas que fazem parte de sua trajetória - Foto: Divulgação

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, comemorou no domingo (28) seus 50 anos, ao lado da primeira dama Fernanda Neves, seus filhos, netos e uma legião de amigos, em uma celebração marcada por muito samba e pela presença de importantes lideranças políticas do estado do Rio de Janeiro. O evento reuniu familiares, amigos, autoridades e representantes da sociedade civil.

Entre os presentes estavam o ex-prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes, e a ex-governadora e pré-candidata ao Senado Federal, Benedita da Silva, além de parlamentares, prefeitos, secretários e lideranças de diversas regiões do estado. Também participaram da celebração o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, o ex-prefeito de Niterói, Axel Grael, os deputados Pedro Paulo, Vitor Júnior, Verônica Lima, a vice-prefeita Isabel Swan, entre muitos outros.

Rodrigo Neves agradeceu o carinho recebido e destacou a importância de celebrar este momento ao lado de pessoas que fazem parte de sua trajetória.

"Completar 50 anos como prefeito da cidade que eu amo é um privilégio e uma enorme responsabilidade. Estou muito feliz por compartilhar este momento com minha família, meus amigos e com tantas pessoas que acreditam em um Rio de Janeiro mais justo, mais desenvolvido e com mais oportunidades para todos.

Jamais devemos perder a criança que a gente tem no coração e o amor ao povo. Essa energia nos fortalece para continuar trabalhando por Niterói e pelo nosso estado", afirmou.