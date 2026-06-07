Vitor Ferreira vence o Campeonato Profissional de Surf do Itacoatiara Pro 2026

O Itacoatiara Pro 2026 se aproxima do encerramento após mais de duas semanas de competições e atividades que movimentaram Niterói. Neste sábado (6), a Praia de Itacoatiara recebeu o Campeonato Profissional de Surf, que reuniu atletas convidados em uma disputa especial nas tradicionais ondas da praia. O grande campeão foi Vitor Ferreira (@ferreiravitorr_), que conquistou o título da edição deste ano. O vice-campeonato ficou com Wesley "King" Dantas (@kingdantas1), enquanto Caio Knapi (@caio_knappi) e Facundo Arreyes (@facundoarreyes7) completaram o pódio na terceira colocação.

Entre os destaques da competição estavam Pedro Scooby e Lucas Chumbo, dois dos principais nomes brasileiros das ondas grandes. Apesar da expectativa do público, ambos foram eliminados nas primeiras baterias da disputa.

Na última sexta-feira (5), o Campeonato Profissional de Bodysurf protagonizou um dos momentos mais marcantes do festival. A grande final colocou frente a frente duas gerações da modalidade: de um lado, o niteroiense Kalani Latanzi (@kalanilattanzi), considerado um dos principais waterman do mundo e referência internacional nos esportes de água; do outro, Yguinho (@yguinho_bodysurf), atleta de apenas 16 anos. Em uma final simbólica entre experiência e juventude, Yguinho levou a melhor e conquistou o título, confirmando o surgimento de uma nova promessa do esporte. O terceiro lugar ficou com Vitor Figueiredo (@vtrano_7) e Joãozinho (@jotap_surf).

O Itacoatiara Pro termina neste domingo (7) com a etapa do Circuito Estadual de Skateboard do Rio de Janeiro, realizada no Skate Park de São Francisco, e uma programação socioambiental aberta ao público na Praia de Itacoatiara.

As atividades começam às 8h com uma aula de yoga. Ao longo da manhã e da tarde também acontecem oficina de slackline, treinão de corrida, mutirão de limpeza da praia e um ponto de troca de figurinhas da Copa, reforçando o compromisso do festival com a promoção da qualidade de vida, da sustentabilidade e da integração com a comunidade local.

“Eu amo a praia de Itacoatiara e me sinto realizado em promovê-la através do festival, contribuindo para a economia da cidade com esporte e turismo. Eu sinto um orgulho imenso quando ouço as pessoas dizerem que o Itacoatiara Pro é um patrimônio de Niterói!”, afirma o idealizador Giuliano Lara, que realiza o evento ao lado dos sócios Bill Aquino e Alexandre Rangel.

O Itacoatiara Pro 2026 é realizado com o apoio da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Em sua 14ª edição, o festival reuniu cerca de 500 atletas em modalidades como bodyboard, surf, bodysurf e skate, além de promover ações ambientais e sociais gratuitas para a população.

Programação de encerramento – domingo (07/06)

Praia de Itacoatiara

8h – Yoga

9h às 11h – Oficina de Slackline

9h30 – Treinão de corrida Plaza Shopping

11h às 13h – Mutirão de limpeza da praia

13h às 17h – Ponto de troca de figurinhas da Copa

Skate Park de São Francisco

Etapa do Circuito Estadual de Skateboard do Rio de Janeiro (Street)

Evento gratuito

Instagram: @itacoatiarapro