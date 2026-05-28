Chapa 2 - UFF Viva vence as eleições da Reitoria UFF 2026

Após a finalização da apuração das urnas, na tarde desta quinta-feira (27), a comunidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense (UFF) definiu quem são os mais novos reitor e vice-reitor da instituição. A Chapa 2 – UFF Viva levou a maioria dos votos dos docentes, técnicos-administrativos e estudantes, e se consagram vencedores depois de dois dias inteiros de votação.

A Chapa 2 - UFF Viva, formada por Roberto Salles (reitor) e Luciana Freitas (vice-reitora), ganharam as eleições para Reitoria da UFF com 54.66% da média dos votos dos três segmentos, mantendo o favoritismo desde o primeiro turno. Já a chapa 1 - UFF que Transforma, composta por Fabio Barboza Passos e Claudete Aparecida Araújo Cardoso, terminou com 45,34% dos votos. A decisão democrática mobilizou todos os campi da universidade, engajando os votantes a participarem da escolha da futura gestão institucional.

O segundo turno aconteceu na última terça-feira (26) e quarta-feira (27), entre a Chapa 01 – UFF que Transforma e a Chapa 02 – UFF Viva, com a participação dos três segmentos de eleitores. Os professores, alunos e servidores tiveram até às 21h para exercer o seu direito e fazer a sua escolha representativa.

Roberto Salles (reitor) e Luciana Freitas (vice-reitora), ganharam as eleições para Reitoria da UFF com 54.66% da média dos votos | Foto: Divulgação/Jullia Paiva/ATribuna

Roberto Salles e Luciana Freitas ficarão à frente da reitoria pelo período de quatro anos, de 2026 à 2030. A vitória da Chapa 02 marca o fim do ciclo de 12 anos de gestões do grupo político que atualmente comanda Reitoria, iniciado com Sidney Mello e seguido pelos dois mandatos de Antonio Claudio e Fábio Passos.

Roberto Salles já ocupou o cargo de Reitor da UFF anteriormente, em dois mandatos, de 2006 à 2014.