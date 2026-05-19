Bay Market promove teatro infantil gratuito em comemoração ao Dia da Família

O Bay Market preparou uma programação especial para celebrar o Dia da Família com muita imaginação e diversão. No próximo sábado, 23 de maio, às 14h, o shopping recebe o teatrinho infantil “O Quarto Mágico”, uma aventura encantadora pensada para divertir crianças e adultos em um momento de conexão e entretenimento.

A apresentação acontece na Praça de Alimentação, localizada no 3° piso do shopping, e contará com uma história lúdica e cheia de fantasia, convidando o público a embarcar em uma experiência mágica em família.

O evento é gratuito e aberto ao público.

Serviço

Teatro Infantil – “O Quarto Mágico”

23 de maio (sábado)

14h

3° piso – Praça de Alimentação do Bay Market

Evento gratuito