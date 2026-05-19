Mercado Municipal de Niterói recebe edição mega especial do Festival Nordestino com show de Elba Ramalho

A grande atração desta edição é a cantora Elba Ramalho, um dos maiores nomes da música brasileira e referência da cultura nordestina - Foto: Divulgação

A grande atração desta edição é a cantora Elba Ramalho, um dos maiores nomes da música brasileira e referência da cultura nordestina - Foto: Divulgação

Nos dias 23 e 24 de maio, o Mercado Municipal de Niterói será palco de uma edição mega especial do Festival Nordestino, reunindo música, gastronomia, tradição e cultura popular em um evento gratuito para toda a família. Além da programação especial, o festival também promove uma ação solidária com arrecadação de 1kg de alimento não perecível na entrada, destinado a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade social.

A grande atração desta edição é a cantora Elba Ramalho, um dos maiores nomes da música brasileira e referência da cultura nordestina. O evento contará ainda com apresentações musicais, quadrilha, atrações infantis, feira de artesanato, moda e gastronomia típica durante os dois dias de programação.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

SÁBADO — 23 DE MAIO

12h — DJ

13h — Criart “A Estrela de São João” (Infantil)

14h — DJ

15h — Forró Pé Descalço – 1º Set

16h30 — DJ

17h — Forró Pé Descalço – 2º Set

18h30 — Quadrilha Balão Dourado do Tigre

19h — DJ

19h30 — Forró Neidinha Rocha

21h — DJ

22h — Lavínia

00h — Encerramento

DOMINGO — 24 DE MAIO

12h — DJ

13h — Criart “Arraiá da Dona Baratinha” (Infantil)

14h — DJ

17h — Ronaldo Rosa

19h30 — DJ

20h — Elba Ramalho

21h30 — DJ

00h — Encerramento

Além dos shows e atrações culturais, o público poderá aproveitar:

Gastronomia típica nordestina

Feira de moda e artesanato

Espaço kids

Área instagramável

Ambiente pet friendly

Entrada gratuita

O Festival Nordestino já se consolidou como um dos principais eventos culturais e gastronômicos de Niterói, reunindo milhares de pessoas em celebração à cultura nordestina, à música e à culinária típica da região.

Festival Nordestino

23 e 24 de maio

Mercado Municipal de Niterói

Das 12h às 00h

Entrada gratuita + 1kg de alimento não perecível (opcional solidário)