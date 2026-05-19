Mercado Municipal de Niterói recebe edição mega especial do Festival Nordestino com show de Elba Ramalho
O Festival Nordestino já se consolidou como um dos principais eventos culturais e gastronômicos de Niterói
Nos dias 23 e 24 de maio, o Mercado Municipal de Niterói será palco de uma edição mega especial do Festival Nordestino, reunindo música, gastronomia, tradição e cultura popular em um evento gratuito para toda a família. Além da programação especial, o festival também promove uma ação solidária com arrecadação de 1kg de alimento não perecível na entrada, destinado a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade social.
A grande atração desta edição é a cantora Elba Ramalho, um dos maiores nomes da música brasileira e referência da cultura nordestina. O evento contará ainda com apresentações musicais, quadrilha, atrações infantis, feira de artesanato, moda e gastronomia típica durante os dois dias de programação.
PROGRAMAÇÃO OFICIAL
SÁBADO — 23 DE MAIO
12h — DJ
13h — Criart “A Estrela de São João” (Infantil)
14h — DJ
15h — Forró Pé Descalço – 1º Set
16h30 — DJ
17h — Forró Pé Descalço – 2º Set
18h30 — Quadrilha Balão Dourado do Tigre
19h — DJ
19h30 — Forró Neidinha Rocha
21h — DJ
22h — Lavínia
00h — Encerramento
DOMINGO — 24 DE MAIO
12h — DJ
13h — Criart “Arraiá da Dona Baratinha” (Infantil)
14h — DJ
17h — Ronaldo Rosa
19h30 — DJ
20h — Elba Ramalho
21h30 — DJ
00h — Encerramento
Além dos shows e atrações culturais, o público poderá aproveitar:
Gastronomia típica nordestina
Feira de moda e artesanato
Espaço kids
Área instagramável
Ambiente pet friendly
Entrada gratuita
O Festival Nordestino já se consolidou como um dos principais eventos culturais e gastronômicos de Niterói, reunindo milhares de pessoas em celebração à cultura nordestina, à música e à culinária típica da região.
Festival Nordestino
23 e 24 de maio
Mercado Municipal de Niterói
Das 12h às 00h
Entrada gratuita + 1kg de alimento não perecível (opcional solidário)