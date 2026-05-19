Obra de modernização da Alameda São Boaventura começa no Fonseca

O prefeito Rodrigo Neves vistoriou, nesta segunda-feira (18), o início das obras de requalificação da Alameda São Boaventura, no Fonseca. A intervenção, que abrange cerca de três quilômetros de extensão, tem como foco melhorar a mobilidade, a acessibilidade e a infraestrutura da via. A visita faz parte do programa Prefeitura Móvel, que começou nesta segunda-feira (18), no Horto do Fonseca.

“Essa é uma intervenção histórica, porque a Alameda nunca recebeu uma obra tão completa de requalificação urbana, com acessibilidade nas calçadas, redução da poluição visual, novas estações, paisagismo e mais conforto para a população. Sabemos que uma obra desse porte traz transtornos temporários, mas o resultado será uma Alameda mais moderna, organizada e com mais qualidade de vida para os moradores. A nova Alameda já começou a virar realidade”, ressaltou o prefeito Rodrigo Neves.

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O projeto prevê a criação de um corredor intermodal, obras de drenagem, requalificação das calçadas com foco em acessibilidade, modernização da iluminação pública, revitalização das estações de ônibus, implantação de nova sinalização horizontal e vertical e remodelação de cruzamentos, com o objetivo de otimizar o fluxo de pedestres e veículos.

Outro destaque é a construção de uma nova praça na altura do Ponto Cem Réis, sob o viaduto de acesso à Ponte Rio-Niterói, equipada com quadra poliesportiva e estruturas de recreação e atividades físicas voltadas para crianças e adultos.

Também será implantada uma ciclovia ao longo de toda a Alameda, com parte da pista elevada sobre o canal no canteiro central, além de um corredor verde com o plantio de novas espécies arbóreas, contribuindo para a melhoria ambiental e a qualidade de vida na região.

Morador do Fonseca, Iago Alexandre, de 33 anos, trabalha na obra como ajudante de bombeiro hidráulico e disse estar feliz em participar das melhorias que estão sendo realizadas no bairro.

“Estou achando muito legal ver essa transformação começando no Fonseca. A ciclovia vai ajudar para as bicicletas não passarem mais pela calçada. É uma honra e um prazer estar aqui trabalhando pela melhoria do meu bairro. Vai ser muito legal quando, lá na frente, alguém perguntar sobre a ciclovia e eu poder dizer: ‘Eu ajudei a fazer’”, afirmou Iago Alexandre.

Gabinete itinerante no Horto do Fonseca - A Prefeitura de Niterói iniciou, nesta segunda-feira (18), mais uma edição do programa Prefeitura Móvel, desta vez no Horto do Fonseca, na Zona Norte da cidade. A iniciativa faz parte da estratégia da administração municipal de ampliar o acesso da população a serviços públicos, levando atendimentos essenciais diretamente aos bairros e aproximando ainda mais a gestão das comunidades.

A ação acontece até sexta-feira (22), das 8h às 17h, reunindo diversos serviços gratuitos para a população em um único espaço, como vacinação, emissão de documentos, orientações e atendimentos realizados por diferentes secretarias municipais. Durante toda a semana, o prefeito Rodrigo Neves vai despachar em um gabinete montado especialmente para a ocasião no local. Ele também vai se reunir com secretários, líderes comunitários e moradores, além de acompanhar de perto as demandas da região.

“Nasci e cresci no Fonseca, conheço de perto a realidade e a importância dessa região para Niterói. Por isso, fazemos questão de aproximar cada vez mais a Prefeitura da população, ouvindo as pessoas, acompanhando as demandas e levando os serviços públicos para mais perto de quem precisa. O Prefeitura Móvel é exatamente isso: uma gestão presente nos bairros, dialogando diretamente com a comunidade e facilitando o acesso da população aos atendimentos municipais”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

Ao longo da semana, também serão realizadas reuniões de trabalho, apresentação de projetos para a região e vistorias em intervenções em andamento na Zona Norte. Cerca de 300 atendimentos foram realizados no primeiro dia do programa. Uma das pessoas atendidas foi Verônica Jardim.

“Vim trocar minha senha do Colab e fui atendida em cinco minutos. Foi excelente. Venham aqui fazer sua reivindicação e resolver problemas. Isso é muito importante para o Fonseca, e o prefeito quer ouvir”, contou Verônica.

Júlio Figueiredo, formado em gestão ambiental e turismo, agradeceu ao prefeito pelo Prefeitura Móvel, que ajudou em sua demanda.

“Estou atualmente desempregado. Então procurei aqui o serviço da Prefeitura e fui muito bem atendido, com qualidade. Fui encaminhado para o CRAS para saber se tenho direito ao auxílio do governo. Só tenho a agradecer à Prefeitura”, disse.

Durante toda a semana, a população terá acesso a diversos serviços gratuitos da Prefeitura, como aferição de pressão, vacinação contra influenza (gripe), distribuição de absorventes higiênicos, orientação sobre cuidados bucais e planejamento familiar.

O Prefeitura Móvel também contará com atendimento diário para consultas de IPTU, auxílios sociais, inscrição no Programa Poupança Escola, identificação civil, solicitações de serviços de iluminação pública e tapa-buraco, informações sobre vagas e matrículas na rede municipal de ensino, além de questões relacionadas à defesa do consumidor e a equipamentos e iniciativas voltadas à segurança e ao bem-estar das mulheres.

Serviço

Prefeitura Móvel no Horto do Fonseca

Data: De segunda-feira (18) a sexta-feira (22)

Horário: 8h às 17h

Local: Horto do Fonseca – Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca, Niterói