Prefeitura de Niterói lança edital para urbanização do Morro da Penha com investimento de R$ 54 milhões

O projeto será executado pela ION (Empresa Municipal de Infraestrutura e Obras de Niterói) e prevê a requalificação completa dos acessos ao morro - Foto: Divulgação

O projeto será executado pela ION (Empresa Municipal de Infraestrutura e Obras de Niterói) e prevê a requalificação completa dos acessos ao morro - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói anunciou nesta terça-feira (12) o edital das obras de urbanização do Morro da Penha, na Ponta d’Areia. A comunidade é uma das primeiras beneficiadas pelo programa Vida Nova no Morro e receberá investimento de R$ 54 milhões. O projeto será executado pela ION (Empresa Municipal de Infraestrutura e Obras de Niterói) e prevê a requalificação completa dos acessos ao morro, com melhorias na mobilidade, segurança e lazer.

Entre as intervenções previstas estão a construção de um mirante, a implantação de um plano inclinado para facilitar o acesso de moradores e visitantes, e a reforma de todas as praças da comunidade. Serão requalificadas 89 escadarias, com instalação de guarda-corpo, além de 14 pontos de contenção de encostas, que receberão técnicas como cortina atirantada, solo grampeado com geomanta, telas de alta resistência e escadas hidráulicas.

O projeto também contempla serviços de drenagem, novos pontos de iluminação em LED, áreas para estacionamento e recuperação de praças. O prazo de conclusão das obras é de 24 meses.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a importância da obra para a região:

“O Morro da Penha é uma das comunidades mais queridas de Niterói, numa região histórica da cidade, onde nos últimos anos nós realizamos importantes obras e investimentos que melhoraram a qualidade de vida dos moradores, como contenção de encostas, Médico de Família e escola. Agora, vai ser uma das primeiras beneficiadas pelo Programa Vida Nova no Morro. Essa obra que estamos anunciando se integra ao projeto e consolida a transformação positiva do Morro da Penha, que cada vez mais vai ser uma comunidade modelo.”

Participaram do anúncio, no gabinete do prefeito, o presidente da ION, Antônio Lourosa; a administradora regional da Ponta d’Areia, Alanis dos Santos Oliveira; o vereador Adriano Boinha; e o presidente da Associação de Moradores do Morro da Penha, Adriano Felício.

Adriano Boinha, uma das mais antigas lideranças da região, agradeceu ao prefeito pelo carinho com a comunidade:

“É mais uma conquista. Essa nova geração vai ter coisas que eu não tive na minha infância. É muito importante a gente ver que tem um governo atento às demandas da comunidade.”

Com o edital lançado, a expectativa é que as obras tenham início nos próximos meses, levando mais segurança, infraestrutura e cidadania à região da Ponta d’Areia.