Trio de médicos de Niterói realiza cirurgia em Arrascaeta, do Flamengo
A cirurgia do meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, contou com uma equipe formada por três profissionais de Niterói. O procedimento realizado nesta quinta-feira (30) foi considerado um sucesso.
O jogador sofreu uma fratura na clavícula durante a partida contra o Estudiantes, pela Libertadores, e precisou passar por cirurgia após deixar o campo com muitas dores.
A cirurgia foi realizada por Fernando Sassaki, atual chefe do Departamento Médico do Flamengo, Márcio Schiefer e Bruno Tebaldi. Os três ortopedistas, de acordo com o portal 'coluna do gilson', estudaram no Instituto Abel, histórica unidade de ensino, localizada em Icaraí, e tem fortes ligações com a cidade de Niterói.
A cirurgia foi feita para corrigir a fratura com o uso de placa e parafusos. Agora, Arrascaeta inicia o processo de recuperação, que deve afastá-lo dos gramados por algumas semanas.