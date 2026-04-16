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Rafael Portugal apresenta 'Tô Só Desabafando' na Sala Nelson, em Niterói

Espetáculo traz um texto leve, divertido e repleto de histórias pessoais

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de abril de 2026 - 11:37
Rafael Portugal
Rafael Portugal -

Como parte do projeto 'Noites de Humor', a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe em seu palco o humorista Rafael Portugal com seu mais recente solo de comédia "Tô Só Desabafando". Agendado para os finais de semana de 18, 19, 25, 26 de abril, o espetáculo traz um texto leve, divertido e repleto de histórias pessoais, situações inusitadas do cotidiano, bastidores da TV e momentos absurdos de sua vida - tudo contado com seu olhar afiado e estilo inconfundível.

A apresentação é dinâmica e evidencia toda a versatilidade de Rafael, que transita com naturalidade entre o stand-up clássico, improvisos e esquetes, sempre com sua marca registrada: a espontaneidade.

Um dos nomes mais carismáticos e populares da comédia brasileira, Rafael Portugal é conhecido por seus trabalhos no Porta dos Fundos, no programa 'A Culpa é do Cabral' e pelas memoráveis participações no CAT BBB, da Rede Globo. Com uma forte conexão com o público, o humorista já levou mais de 600 mil pessoas aos teatros de todo o país, consolidando-se como um dos grandes destaques do humor nacional.

Imagem ilustrativa da imagem Rafael Portugal apresenta 'Tô Só Desabafando' na Sala Nelson, em Niterói

Serviço

Rafael Portugal em "Tô Só Desabafando"

Datas: 18, 19, 25, 26 de abril de 2026

Horários: sábados às 21h e domingos às 20h

Duração: 75min

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$120 (inteira)

Vendas na Bilheteria da Sala ou no site Fever

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói

Tags:

rafael portugal sala nelson niterói

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