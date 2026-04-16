Rafael Portugal apresenta 'Tô Só Desabafando' na Sala Nelson, em Niterói

Como parte do projeto 'Noites de Humor', a Sala Nelson Pereira dos Santos recebe em seu palco o humorista Rafael Portugal com seu mais recente solo de comédia "Tô Só Desabafando". Agendado para os finais de semana de 18, 19, 25, 26 de abril, o espetáculo traz um texto leve, divertido e repleto de histórias pessoais, situações inusitadas do cotidiano, bastidores da TV e momentos absurdos de sua vida - tudo contado com seu olhar afiado e estilo inconfundível.

A apresentação é dinâmica e evidencia toda a versatilidade de Rafael, que transita com naturalidade entre o stand-up clássico, improvisos e esquetes, sempre com sua marca registrada: a espontaneidade.

Um dos nomes mais carismáticos e populares da comédia brasileira, Rafael Portugal é conhecido por seus trabalhos no Porta dos Fundos, no programa 'A Culpa é do Cabral' e pelas memoráveis participações no CAT BBB, da Rede Globo. Com uma forte conexão com o público, o humorista já levou mais de 600 mil pessoas aos teatros de todo o país, consolidando-se como um dos grandes destaques do humor nacional.

Serviço

Rafael Portugal em "Tô Só Desabafando"

Datas: 18, 19, 25, 26 de abril de 2026

Horários: sábados às 21h e domingos às 20h

Duração: 75min

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$120 (inteira)

Vendas na Bilheteria da Sala ou no site Fever

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos

End: Avenida Visconde do Rio Branco, nº 880, Niterói