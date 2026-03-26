Ônibus é alvo de apedrejamento em Icaraí e assustam passageiros

Um ônibus da linha que opera no corredor Transoceânica foi atingido por pedras na noite desta quarta-feira (25), na Avenida Roberto Silveira, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Segundo relatos, o ataque ocorreu entre 22h40 e 23h, assustando os passageiros que estavam no veículo.

Ainda de acordo com testemunhas, na Rua Gavião Peixoto, outro ônibus da linha 62, que faz o trajeto Santa Bárbara x Charitas, também foi alvo de uma tentativa de apedrejamento, mas os indivíduos não conseguiram atingir o coletivo.

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Informações iniciais apontam que os envolvidos seriam pessoas em situação de rua e usuários de drogas que estavam na região, mas ainda não há confirmação oficial. Até o momento, não há registro de feridos, e o caso segue sem um posicionamento das autoridades responsáveis.