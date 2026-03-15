Niterói vai ter transmissão da cerimônia do Oscar em telão no Teatro Popular Oscar Niemeyer

Niterói vai entrar no clima da grande festa do cinema mundial neste domingo (15). A partir das 19h, o público poderá acompanhar a transmissão ao vivo da cerimônia do Oscar em um telão instalado no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro. O evento, com entrada gratuita, vai incrementar a torcida pelo filme “O agente secreto” e pelo ator Wagner Moura, em uma noite que combina os resultados da premiação, comentários sobre os filmes indicados, forró com o pernambucano Décio Rocha e muita cultura brasileira.

A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, e reforça o compromisso da cidade com a valorização do audiovisual e a promoção de experiências culturais que aproximam o público das grandes produções cinematográficas.

“O cinema brasileiro vive um momento muito importante de reconhecimento internacional. Celebrar essas conquistas com o público, em um espaço cultural da cidade, é uma forma de valorizar nossos artistas, nossa produção audiovisual e reafirmar que o acesso à cultura deve ser compartilhado por todos. Convidamos toda a população para viver essa noite conosco”, afirma Julia Pacheco, secretária das Culturas de Niterói.

A atriz Ana Carolina Sauwen será a mestre de cerimônias e vai conduzir a noite, interagindo com o público ao longo da premiação. A proposta é transformar o acompanhamento do Oscar em uma experiência coletiva, com comentários ao vivo e participação de convidados para análises críticas dos filmes indicados.

Embora “O agente secreto” tenha quatro indicações ao Oscar ― Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco ―, a premiação de Melhor Filme Internacional está entre as grandes expectativas da noite. A previsão é que o anúncio da categoria seja feito entre 22h e 22h30. O brasileiro Adolpho Veloso também concorre na categoria Melhor Fotografia com o longa "Sonhos de Trem". Logo após o resultado, o público vai dançar ao som de frevo, com o show “Frevos do Décio”, do músico pernambucano Décio Rocha e sua banda. A apresentação faz parte do lançamento do álbum homônimo, produzido por Zeca Baleiro, e tem participação especial da cantora Daíra.

Durante o espetáculo, a transmissão poderá ser retomada no telão na hora do anúncio da categoria de Melhor Ator, que também desperta grande expectativa entre os brasileiros pela possibilidade de premiação de Wagner Moura. Nesse momento, o show será pausado para que o público acompanhe o anúncio ao vivo e, em seguida, a música continua até o encerramento da noite.

Serviço:

Transmissão ao vivo da cerimônia do Oscar e show de frevo com Décio Rocha

Local: Teatro Popular Oscar Niemeyer

Endereço: Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/nº, Centro, Niterói

Data: 15 de março (domingo)

Horário: a partir das 19h

Entrada: gratuita