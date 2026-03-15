Circuito da Cidade retoma programação com visitas de estudantes a espaços culturais de Niterói

Mais de 300 alunos da Rede Municipal de Educação visitaram o Museu de Arte Popular Janete Costa, no Ingá, e o Centro Cultural Sueli Pontes, em Piratininga, como parte do programa Circuito da Cidade. A iniciativa da Prefeitura de Niterói tem o objetivo de transformar a própria cidade em uma sala de aula viva. Participaram do passeio os estudantes das escolas municipais Jacinta Medela, Felisberto de Carvalho, Padre Leonel Franca, Dom José Pereira Alves e Paulo de Almeida Campos. O Circuito da Cidade é uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria das Culturas, a Fundação de Arte de Niterói e a Neltur.

A retomada das atividades do programa, em 2026, aconteceu no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro. Participaram da atividade 300 estudantes das escolas municipais Ayrton Senna, Djalma Coutinho de Oliveira, Demenciano Antônio de Moura e Maria Felisberta Baptista da Trindade. Durante o encontro, os alunos também assistiram à apresentação teatral “A Bela Adormecida”.

Para o secretário municipal de Educação, Bira Marques, o Circuito da Cidade reforça o compromisso com uma educação conectada à cidade.

“O programa reafirma que a aprendizagem também acontece fora da sala de aula. Quando os estudantes conhecem a própria cidade, ampliam horizontes e se aproximam da história, da cultura e das riquezas do lugar onde vivem. Isso fortalece o sentimento de pertencimento e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e orgulhosos de Niterói. O Circuito é uma experiência que marca a trajetória escolar e deixa memórias que acompanham nossos alunos por toda a vida”, destacou Bira Marques.

Para o presidente da Neltur, André Bento, a iniciativa amplia o aprendizado para além da sala de aula.

“As crianças estudam a história de Niterói nas salas de aula, e poder vivenciar isso de perto, nos pontos turísticos e históricos, por meio do Circuito da Cidade, torna esse aprendizado ainda mais significativo. Por meio dessa parceria, temos monitores da Neltur recebendo os estudantes e apresentando mais sobre a cidade onde vivem. Quando as crianças participam desta sala de aula viva, a história e a arte se unem para educar e no futuro eles serão os divulgadores das belezas da cidade", afirmou.

Sobre o programa - O Circuito da Cidade contempla alunos de diferentes idades, desde crianças do GREI 5 até estudantes do 8º ano, que embarcam em ônibus temáticos, com identidade visual própria, para conhecer de perto pontos turísticos, históricos, culturais e naturais de Niterói.

Entre os locais visitados estão o Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), o Campo de São Bento, o Solar do Jambeiro, o Horto do Fonseca, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, a Ilha da Boa Viagem, o Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis e o Theatro Municipal João Caetano, entre outros espaços que integram o território ao processo educativo. A proposta é ampliar o repertório cultural dos estudantes e fortalecer o sentimento de pertencimento, promovendo experiências que conectam aprendizagem, cidadania e identidade.