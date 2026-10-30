Maricá dá o pontapé inicial a sua 11° Festa Literária Internacional de Maricá (Flim) no Parque Nanci

Mesmo em dia chuvoso, primeiro dia de Flim reuniu milhares de pessoas no Parque Nanci - Foto: Layla Mussi

Mesmo em dia chuvoso, primeiro dia de Flim reuniu milhares de pessoas no Parque Nanci - Foto: Layla Mussi

O município de Maricá foi tomado por leitores, gamers e escritores, nesta sexta-feira (30), durante a abertura da 11° Festa Literária Internacional de Maricá (Flim). O evento que reúne centenas de pessoas, ocorre simultaneamente com o Maricá Games e o Língua ao Mar, até o dia 8 de novembro, na Orla da Parque Nanci.

A programação da Flim esse ano está recheado de cultura, através da venda de livros, para todas as idades, e a valorização do artesanato indígena. Mas a grande novidade é que o evento acontece junto com os famosos Maricá Games e o Língua ao Mar.

Mesmo em dia chuvoso, primeiro dia de Flim reuniu milhares de pessoas no Parque Nanci | Foto: Layla Mussi

Flimzinha

Pensando nas crianças, a Flimzinha, uma versão infantil da Flim, reúne muitas opções de livros infantis, com histórias de conto de fadas, super heróis e dinossauros. Também há opção de livros para as crianças que gostam de pintar.

"Tudo que envolve cultura, principalmente que estimule as crianças desde cedo, eu acho extremamente fundamental. Com meu filho é a primeira vez que venho, ele tem um ano, mas eu já vim outras vezes com meu pai, com outros amigos, tanto aqui no Parque Nanci quanto em outras edições", disse a administradora Camila Espíndola, de 38 anos, mãe de Caetano, de 1 ano.

Mão levou o pequeno filho para se ambientar com a cultura desde os primeiros anos de vida | Foto: Layla Mussi

Por volta das 11h desta sexta-feira (30), a imaginação das crianças ganhou formas e cores através de pinturas corporais que estavam sendo realizadas dentro do stand da Flimzinha. Entre tintas e gliter, a pequena Ana Laura Matias, de 3 anos, aproveitou para registrar um lindo desenho na pele.

Vale ressaltar que para a população ter acesso aos livros é necessário ter o cartão Mumbuca, ou o aplicativo.

Maricá Games atrai jovens

Esse ano o Maricá Games acontece simultaneamente com a Flim. E isso não diminuiu o evento e nem deixou de ser sucesso entre o público. Os galpões reservados para esse evento contam com espaços próprios para competições de e-sports.

"Ano passado eu vim, e dessa vez a gente parou aqui para conhecer a feira do game (Maricá Game). Está junto, não estava junto ano passado. Mas eu estou gostando, ela também está gostando", disse o encarregado Leonardo Souza, de 33 anos e pai da pequena Antonella, de 8 anos.

Pai e filha aproveitaram os jogos da Maricá Games | Foto: Layla Mussi

Um dos jogos que mais chamam a atenção é justamente um que ensina sobre trânsito e tem como imagem de fundo a paisagem de Maricá. Durante a partida, o jogador, que tem o ponto de vista de um ciclista, precisa coletar estrelas que estão na pista, sem atingir os obstáculos, porém, além das estrelas, há letras que formam nomes de locais da cidade como Ponta Negra e Pedra do Elefante.

Palestras no espaço Língua ao Mar

O Língua ao Mar, que é um projeto cultural e de intercâmbio realizado em Maricá, também ganhou um espaço dedicado a ele. A ideia é entregar palestras sobre diversos temas. A programação foi iniciada na tarde desta sexta-feira (30).

Flim além dos stands

O público que gosta de cantar e dançar ganhou um espaço exclusivo para essa atividade. Entre os principais stands da Orla Parque Nanci está instalado um pequeno palco onde as pessoas podem dançar acompanhando um personagem, além de cantar no karaokê.

O local foi o escolhido pelo estudante, Cristóvan Carvalho, completar 25 anos, em grande estilo. O jovem deu um show no palco de dança e se preparava para se apresentar no karaokê.

"Dançar é a minha vida, eu gostei muito, muito bom. Karaokê que ainda eu não tive oportunidade de ver, mas quando tiver, com certeza vou", disse.

Visitante se divertiu na pista de dança | Foto: Layla Mussi

Para quem queria levar uma lembrancinha da 11° edição da Flim, a oportunidade era comprar produtos artísticos que estão sendo expostos entre um stand e outro.

O município de Maricá abriga duas comunidades indígenas da etnia Mbya Guarani. Tendo essa presença dos povos originários, o artesanato e cultura desse povo não poderia deixar de ser lembrada durante a Flim.

Para Natália Menegathi, de 30 anos, a Flim pode ajudar a aumentar ainda mais a visibilidade sobre seu trabalho.

"Espero que a Flim ajude a divulgar mais nossos trabalhos, a gente ficar mais conhecido. Levar a nossa cultura, levar a nossa artesanato, para o pessoal conhecer", disse.

Shows e outras atrações

A Prefeitura de Maricá organizou dois grandes shows para a primeira noite da Flim. Quem abre as apresentações é o grupo Resenha do Charme e para encerrar a noite com chave de ouro, a banda Os Garotin, prevista para subir ao palco às 21h.

A programação completa até o último dia de evento com os horários e outras informações podem ser acessadas no site da Flim.