Maricá publica edital de auxílio para estudantes de Odontologia

A Prefeitura de Maricá publicou, nesta quarta-feira (28/10), o edital da Bolsa Odonto, benefício destinado a estudantes de Odontologia atendidos pelo Programa Passaporte Universitário. O auxílio financeiro é voltado à aquisição de materiais didáticos, instrumentos e equipamentos necessários à formação acadêmica, especialmente para as aulas práticas e os atendimentos clínicos, ajudando a reduzir os custos dos estudantes durante a graduação.

Realizado pela Secretaria de Educação, o Edital nº 001/2026 estabelece os procedimentos para solicitação, análise, concessão e pagamento do benefício, além das regras de acompanhamento e prestação de contas. O documento reúne as orientações para participação no programa, incluindo os critérios e os documentos necessários para requerer o auxílio. Confira o edital publicado no Diário Oficial de Maricá⁠￼.

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“Maricá investe na Educação para que as dificuldades financeiras não impeçam nossos estudantes de alcançar seus objetivos. A Bolsa Odonto representa uma oportunidade para que universitários realizem o sonho de se formar em Odontologia, ampliem sua qualificação e adquiram experiência prática, construindo uma trajetória profissional que também contribua para o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade”, afirmou o secretário de Educação, professor Rodrigo Moura.

Passaporte Universitário

O Programa Passaporte Universitário oferece bolsas de estudo para cursos de graduação e pós-graduação, incluindo especialização, mestrado e doutorado. A iniciativa busca ampliar o acesso ao ensino superior, incentivar a pesquisa e a inovação e contribuir para o desenvolvimento socioeducacional de Maricá, com foco na redução das desigualdades sociais e na geração de emprego e renda. O programa conta com duas modalidades de bolsas: Social e de Excelência.