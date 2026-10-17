Maricá abre exposição sobre trajetória da União de Maricá e Carnaval 2027

O espaço reúne as fantasias oficiais de mestre-sala e porta-bandeira, de componentes da comunidade que desfilaram em 2026 - Foto: Thamyris Mello/Prefeitura de Maricá

O espaço reúne as fantasias oficiais de mestre-sala e porta-bandeira, de componentes da comunidade que desfilaram em 2026 - Foto: Thamyris Mello/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá realizou nesta sexta-feira (16/10) a abertura oficial da exposição “Carnavais da Utopia”, na Casa de Cultura, no Centro. A mostra, promovida pela Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), apresenta a trajetória da Escola de Samba União de Maricá, desde sua fundação, em 2015, até a conquista do título da Série Ouro e o acesso ao Grupo Especial do Carnaval carioca em 2027.

Com curadoria, cenografia e direção de arte do artista plástico e arquiteto Gringo Cardia, a exposição também apresenta detalhes do enredo de 2027, “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira para o desfile na Marquês de Sapucaí. A mostra aborda ainda a relação do antropólogo com Maricá, onde concluiu a obra “O Povo Brasileiro”.

O espaço reúne as fantasias oficiais de mestre-sala e porta-bandeira, de componentes da comunidade que desfilaram em 2026, de musa e de passistas, além de uma simulação com instrumentos da bateria. A abertura ao público contou ainda com uma apresentação da bateria Maricadência.

“A exposição aproxima a população da escola e de seus bastidores, mostrando sua elaboração artística. É também uma forma de conectar a Casa de Cultura ao presente e ao futuro de Maricá, com a União representando o sonho da cidade de chegar ao Grupo Especial e levar seu nome para o mundo”, destacou o presidente da MARÉ, Antonio Grassi.

O desfile de 2027 será dedicado a Darcy Ribeiro e abordará suas reflexões sobre a formação do povo brasileiro e os rumos do país. O enredo também destaca os vínculos do intelectual com Maricá, aproximando seu legado da identidade cultural do município e da expressão popular do samba.

Moradora de Niterói, Janice Caetano destacou a oportunidade de conhecer de perto os elementos do Carnaval. “É uma oportunidade importante para que a população tenha acesso à cultura popular e ao Carnaval, já que muitas pessoas não conseguem ir ao Sambódromo. A iniciativa é fantástica, com um cuidado impressionante nos detalhes, nas fantasias, nas indumentárias e nos adereços. Toda a equipe está de parabéns”, afirmou.

A visita à Casa de Cultura pode ser feita de terça a quinta-feira, das 9h às 17h, e de sexta-feira a domingo, das 11h às 19h. A exposição é gratuita e segue em cartaz até 13 de fevereiro de 2027.