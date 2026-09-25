Maricá entrega os primeiros óculos com inteligência artificial para pessoas com deficiência visual
Ação acontece nesta sexta (25)
A Prefeitura de Maricá entrega nesta sexta-feira (25) os primeiros óculos do programa TechVisão, iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia que utiliza tecnologia assistiva para ampliar o acesso a informações visuais por pessoas com deficiência visual. Nesta primeira etapa, 35 beneficiários aprovados receberão os dispositivos.
Os óculos utilizam inteligência artificial para transformar informações visuais em áudio e podem auxiliar na leitura de textos, reconhecimento de rostos, identificação de produtos, distinção de cores e reconhecimento de cédulas de dinheiro, entre outras funções. O dispositivo funciona de forma independente, sem necessidade de internet, aplicativos ou smartphones.
Serviço
Entrega dos óculos do programa TechVisão
Data: sexta-feira (25/9)
Horário: 14h
Local: Cine Henfil
Endereço: Rua Alferes Gomes, 390 – Centro, Maricá