Maricá combina festival geek, mostra de cinema e oficinas infantis gratuitas neste sábado (26)
Agenda inclui feira, exibição de filmes nacionais, atividades acessíveis e Primavera dos Museus
A Prefeitura de Maricá traz uma agenda diversificada de atividades gratuitas para este sábado (26), por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ). Atrações ligadas à cultura pop, ao cinema nacional, à música popular e à inclusão movimentam o Cine Henfil, a Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá e o Museu Casa Darcy Ribeiro.
Um dos destaques da programação é a 20ª Primavera dos Museus, iniciativa promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que, em 2026, debate o tema “Museus para Todas as Pessoas”. A partir das 11h, no Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho, o público poderá participar da "Visita para Todas as Pessoas", vivência focada nos recursos de acessibilidade do espaço, como maquete tátil, audiodescrição e videoguia em Libras.
Também integra a programação a experiência musical Muriquinho Pequenino, que acontece na Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá, no Centro, a partir das 10h, e no Museu Casa Darcy Ribeiro, a partir das 15h. A atividade convida o público a vivenciar a música por meio do corpo, das brincadeiras e de manifestações da cultura popular brasileira.
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Para aqueles que se interessam por cultura pop e audiovisual, o Cine Henfil inicia suas atividades às 15h com a Feira Geek, na área externa, levando Random Dance K-Pop, jogos de RPG, games independentes e culinária temática. Na sala de cinema, serão exibidos os filmes “#SalveRosa” e o lançamento “Nem Toda História de Amor Acaba em Morte”, produção protagonizada por uma atriz surda e equipada com audiodescrição e Libras.
Serviço
Cine Henfil
Endereço: Rua Alferes Gomes, nº 390, Centro
Programação:
Feira Geek — a partir das 15h
“#SalveRosa” — 16h | Classificação indicativa: 16 anos
“Nem Toda História de Amor Acaba em Morte” — 18h | Classificação indicativa: 16 anos
Ingressos gratuitos disponíveis em: https://www.sympla.com.br/produtor/cinehenfil
Os ingressos não correspondem a lugares marcados. A ocupação acontece por ordem de chegada, respeitando os espaços destinados a pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e demais públicos prioritários. Recomenda-se chegar com antecedência.
20ª Primavera dos Museus
Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá
Endereço: Rua Álvares de Castro, nº 154, Centro
Programação:
Muriquinho Pequenino — 10h
Ingressos gratuitos disponíveis em: https://www.sympla.com.br/produtor/museuhistoricodemarica
Museu Casa Darcy Ribeiro
Endereço: Rua Casa Darcy Ribeiro (antiga Rua 119), nº 395, Cordeirinho
Programação:
Visita para Todas as Pessoas — 11h
Muriquinho Pequenino — 15h
Ingressos gratuitos disponíveis em: https://www.sympla.com.br/produtor/museucasadarcyribeiro