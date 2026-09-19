Zé Felipe é atração principal deste sábado na Expo Rural Maricá
Cantor se apresenta nesta noite, no Palco Principal; programação inclui rodeio classificatório, prova de três tambores e atrações musicais
A programação da 1ª Expo Rural Maricá segue neste sábado (19/9), no Parque de Exposições da cidade, no Espraiado, com a apresentação de Zé Felipe, a partir das 22h30, no Palco Principal. Com entrada gratuita, o evento reúne shows, rodeio, praça gastronômica, exposição de animais, atividades agropecuárias e atrações para toda a família.
Além do show do cantor, o público poderá acompanhar a Prova de Três Tambores, às 14h, no Campo de Futebol, e o Rodeio Classificatório para Barretos, a partir das 20h, na Arena Rural. A programação musical começa às 20h, com Baião do Biguá, no Palco Roça. No Palco Principal, a programação segue com Mariana Cunha, às 21h, DJ Victor Moraes, às 22h, e Zé Felipe, às 22h30. À meia-noite, Jéssica Manilha encerra a programação musical do Palco Roça.
A Expo Rural Maricá acontece até o dia 27 de setembro, sempre de quinta a domingo, com atrações culturais e musicais, além de atividades ligadas ao setor agropecuário.
Serviço e segurança
Um esquema especial de transporte está em operação durante os dias de programação. Ao todo, 31 linhas de ônibus terão viagens extras. Também estão disponíveis os serviços “Extra Espraiado”, que reforça a operação da linha que atende ao bairro, e “Expresso Espraiado”, com ligação entre Inoã e a região da festa e embarque na RJ-106, no ponto do 53.
Para reforçar a segurança do público e dos trabalhadores e facilitar a circulação no espaço, não é permitida a entrada com cooler, guarda-chuva, cadeira de praia, alimentos, bebidas em lata, utensílios de vidro ou objetos perfurocortantes.
Serviço: Expo Rural Maricá 2026
Sábado (19/09)
14h00 – Prova de Três Tambores (Campo de Futebol)
20h00 – Rodeio Classificatório para Barretos (Cavalos e Touros) (Arena Rural)
20h00 – Baião do Biguá (Palco Roça)
21h00 – Mariana Cunha (Palco Principal)
22h00 – DJ Victor Moraes (Palco Principal)
22h30 – Zé Felipe (Palco Principal)
00h00 – Jéssica Manilha (Palco Roça)
Atividades permanentes
Visitação de Animais (Fazendinha, Gado Tabapuã e Girolando): a partir das 12h
Feira Agrícola, Artesanato, Indústria & Comércio: das 12h às 22h
Palestras, Plenárias e Rodadas de Negócios: das 12h às 18h
Praça de Alimentação: a partir das 12h