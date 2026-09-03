Maricá inicia campanha de acolhimento e diálogo sobre ansiedade com jovens

O lançamento reuniu profissionais da educação e representantes das instituições envolvidas em um momento de diálogo sobre os desafios enfrentados pelos jovens - Foto: Divulgação/ Thamyris Mello

O lançamento reuniu profissionais da educação e representantes das instituições envolvidas em um momento de diálogo sobre os desafios enfrentados pelos jovens - Foto: Divulgação/ Thamyris Mello

A Prefeitura de Maricá lançou, nesta quarta-feira (2/9), a edição 2026 da campanha “Entre Altos e Baixos, Tamo Junto”, no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Zilca Lopes da Fontoura, no Centro. Promovida pela Secretaria de Juventude e Participação Popular, em parceria com a Secretaria de Educação, a iniciativa desenvolve ações de promoção da saúde mental, fortalecendo a escuta, o diálogo, o acolhimento e a empatia entre os jovens.

Após abordar o combate ao bullying em sua primeira edição, a campanha deste ano amplia as ações voltadas ao bem-estar emocional dos jovens, com atividades que estimulam a identificação de sinais de ansiedade e a busca por estratégias de cuidado e acolhimento no ambiente escolar.

“A escolha da ansiedade como tema da campanha deste ano nasceu da escuta dos diretores, estudantes, movimentos sociais e de todos que participam das ações da Secretaria de Juventude e Participação Popular. Queremos que a escola seja também um espaço de diálogo, acolhimento e troca, onde estudantes e profissionais possam reconhecer os sinais da ansiedade e desenvolver estratégias para lidar com essas situações”, afirmou a secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa Santos.

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O lançamento reuniu profissionais da educação e representantes das instituições envolvidas em um momento de diálogo sobre os desafios enfrentados pelos jovens. A campanha será levada às escolas municipais e às Casas da Juventude, com atividades conduzidas por psicólogos convidados.

“É um programa desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação para levar esse debate para dentro das escolas e às Casas da Juventude. Fizemos essa abertura simbólica e, agora, vamos ampliar essas ações com a participação de psicólogos convidados, criando espaços de diálogo e reflexão sobre um tema que tem impactado a nossa juventude”, finalizou o subsecretário de Juventude e Participação Popular, Anthony Boucherie.