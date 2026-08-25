União de Maricá recebe 12 sambas concorrentes para o Carnaval 2027

Os sambas concorrentes já estão disponíveis no canal da escola, no YouTube - Foto: Divulgação/Fausto Eduardo/União de Maricá

Os sambas concorrentes já estão disponíveis no canal da escola, no YouTube - Foto: Divulgação/Fausto Eduardo/União de Maricá

A União de Maricá recebeu, nessa segunda-feira (24), os sambas concorrentes para o Carnaval 2027. Ao todo, 12 obras foram entregues na quadra da escola, em Maricá, dando início a uma nova etapa na preparação para a estreia da agremiação no Grupo Especial. Agora, os compositores se preparam para levar suas criações à quadra e disputar o samba-enredo que dará voz ao enredo “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”.

A entrega das obras aconteceu depois de quatro encontros de tira-dúvidas e duas audições realizadas pela escola com os compositores. O processo serviu para apresentar melhor a proposta do enredo, esclarecer questões sobre a sinopse e aproximar as parcerias da história que a União de Maricá vai levar para a Avenida. A primeira apresentação dos sambas acontece no próximo sábado (29).

Os sambas concorrentes já estão disponíveis no canal da escola, no YouTube, no link https://youtube.com/playlist?list=PLC6O2CPCOQvk&si=UGBn87zpN3H2X5td.

Conheça as parcerias inscritas:

Samba 01 - Jairo Martins, Josimar Barbosa, Digão Professor, Professor Ronaldo e Paulinho ZC

Samba 02 - Fátima Moura, Miriam Alves, Evangelista & Ibiratan Pedroso

Samba 03 - Sydney Cardoso de Mendonça — “Poeta D’Areia”

Samba 04 - Wilsinho do Sossego, Dango, Ricardo Wilson, Rocha, Willian GP, Edinho do Cavaco e Cacau Campos

Samba 05 - Jô Borges, Cacau Souza, Yara Mathias, Jack Nery, Marcéle Sàlles e Andrea Figueiredo

Samba 06 - Sandra Sá, Paulinho Mocidade, Sérgio Harmonia, Cristiane Janeiro, Jânio Oásis, Leandro Fregonesi, Felipe Pires e Celsinho de Andrade

Samba 07 - Moacyr Luz, Rafael Gigante, Wanderley Monteiro, Babby do Cavaco, Vinicius Ferreira, Marcelinho Moreira, Jefferson Oliveira e Hélio Porto

Samba 08 - Andreia Werling, Emira Ramos, Emilia Barrão, Kelly Negreiros, Nayra Toledo, Bruno Paiva, Valdo de Mutalambô e Pixuleh

Samba 09 - Diogo Nogueira, Caio Alves, Pedro de Oliveira, André Braga, Adolpho Konder, Anderson Lemos, Kleber Pastor e Gustavinho Oliveira

Samba 10 - Daniel Pereira, Zeca do Cavaco, Pedro Junqueira, Bibi Mota e Paola Lucas

Samba 11 - Mestre Poraquê, Elaine Rosa, Marcelo Serpente, Pablo Labre, Chico da Curimba, Cadu Guimarães e Cristiano Aruanda

Samba 12 - Magnun Amado, Deivid Domênico, Tomaz Miranda, Wesley Diniz, Dr. Luiz Cláudio, Guto Garcia, Marilena Garcia e Dr. Jairo

A ordem de apresentação já está definida. O Samba 01 será o primeiro a se apresentar, seguido pelo Samba 11, Samba 10, Samba 08, Samba 12, Samba 04, Samba 02, Samba 06, Samba 03, Samba 05, Samba 07 e Samba 09.

A disputa segue com a segunda eliminatória no dia 4 de setembro, a semifinal no dia 11 e a grande final no dia 18 de setembro. A parceria vencedora receberá uma premiação total de R$ 100 mil, enquanto as parcerias classificadas para a final terão direito a um adiantamento de R$ 20 mil.

A União de Maricá abrirá os desfiles do Grupo Especial no domingo, 7 de fevereiro de 2027, levando para a Avenida o sonho de Darcy por um Brasil mais justo, democrático e consciente de sua própria identidade.