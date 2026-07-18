Prefeitura de Maricá realiza Feira da Agricultura Familiar em Itaipuaçu neste sábado (18)

A Prefeitura de Maricá promove neste sábado (18), das 8h às 13h, mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar, na Rua dos Lírios, no Barroco, em Itaipuaçu. A iniciativa da Secretaria de Agricultura e Pecuária reúne produtores rurais do município para a comercialização direta de alimentos frescos, artesanais e cultivados em Maricá.

Durante a feira, os moradores poderão encontrar frutas, legumes, verduras, hortaliças e outros produtos da agricultura familiar, incentivando o consumo de alimentos de qualidade, fortalecendo a produção local e movimentando a economia do município.

Serviço: Feira da Agricultura Familiar

Data: 18/07 (sábado)

Horário: Das 8h às 13h

Local: Rua dos Lírios, Barroco – Itaipuaçu