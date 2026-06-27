Maricá amplia tempo de uso das bicicletas gratuitas para entregadores

A Prefeitura de Maricá amplia, a partir da próxima quarta-feira (01/07), o tempo de uso contínuo das bicicletas compartilhadas gratuitas, as ‘Vermelhinhas’, para os entregadores vinculados às cooperativas do município. Com a mudança, o período de utilização passará de uma para quatro horas consecutivas, com possibilidade de nova retirada após o intervalo obrigatório de 15 minutos.

A iniciativa da Empresa Pública de Transportes (EPT) busca melhorar a rotina de trabalho da categoria, permitindo a realização de um maior número de viagens ao longo do dia, além de incentivar o uso contínuo do modal sustentável no município.

“Essa medida oferece melhores condições para que os profissionais possam desempenhar suas atividades com mais autonomia, utilizando uma ferramenta de mobilidade sustentável que já faz parte do dia a dia da cidade”, destacou o presidente da EPT, Celso Haddad.

Para ter direito ao tempo estendido, o entregador precisa estar vinculado a uma cooperativa e manter o cadastro regular no aplicativo Vermelhinhas EPT, disponível para dispositivos Android e IOS. As bikes funcionam diariamente, das 6h às 22h para retirada das bicicletas, com devolução disponível 24 horas por dia.