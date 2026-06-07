Maricá reúne fé e cultura em evento de celebração à música gospel

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), promoveu neste sábado (06/06) a primeira edição do evento Maricá Pela Paz. A programação movimentou a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, unindo religiosidade, música e cultura em homenagem ao Dia Nacional da Música Gospel, comemorado oficialmente em 09 de junho. A ação contou com o apoio das secretarias de Promoção de Eventos e de Assuntos Religiosos, Cidadania e Família.

A apresentação principal da noite foi do cantor, compositor, produtor e pastor evangélico Kleber Lucas. Nascido em São Gonçalo e consagrado como um dos maiores nomes da música cristã no Brasil desde a década de 1990, o artista emocionou o público presente ao entoar canções que marcaram gerações e se tornaram hinos do segmento, como “Deus Cuida de Mim” e “Aos Pés da Cruz”.

Para o presidente da MARÉ, Antônio Grassi, o evento reafirma a vocação da cidade para o acolhimento de todas as manifestações religiosas.

“A primeira edição do Maricá Pela Paz consolida o nosso compromisso de abraçar a cultura gospel, que possui um papel social e agregador indiscutível. Ver a praça em um clima de profunda união familiar mostra que a nossa cidade é um território de harmonia, respeito e de valorização das crenças da população”, ressaltou.

Além do show principal, a festividade ofereceu uma programação diversificada de devoção e entretenimento. A plateia acompanhou apresentações da cantora de pop gospel Pamela, que arrastou o público jovem com seus sucessos, bem como os shows da missionária Nívea Silva e das cantoras Samara Vitória e Criscie Gabry, que conduziram a população em momentos de louvor e evangelização.

A estrutura também contou com outros serviços municipais, como uma área específica para pessoas com deficiência (PCD), posto médico, reforço na segurança com agentes da Guarda Municipal, orientadores de trânsito e distribuição de sacolas biodegradáveis para correta destinação dos resíduos pelo projeto Cidade + Limpa, além da atuação das equipes de postura.

Uma das moradoras presentes foi Dercy Carvalho, de 50 anos. Ela reforçou o papel da celebração para fortalecer a cultura gospel no município.

“A fé e a música gospel precisam ser sempre valorizadas e, em Maricá, vejo que os eventos ajudam a cultivar isso. As apresentações foram lindas e bem no Centro, o que nos ajuda a participar dessa noite de adoração”, afirmou.

Os shows também atraíram visitantes de outros municípios. Leonardo Júnior, de Nova Iguaçu, veio à cidade para prestigiar as apresentações e aprovou a programação.

"É uma grande oportunidade adorar a Deus e participar desse evento, que foi uma verdadeira bênção. Trouxe minha família e estou muito grato pelos momentos que vivemos”, concluiu.