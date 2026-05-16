Maricá abre celebração dos 212 anos com samba de Moacyr Luz, Dudu Nobre e homenagem à Beth Carvalho

A Prefeitura de Maricá abriu, nesta sexta-feira (15/05), a programação de shows em comemoração aos 212 anos da cidade. A primeira noite foi dedicada ao samba com as apresentações da União de Maricá e de Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador. A festa acontece na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, até domingo (17/05).

O presidente da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (Maré), Antonio Grassi, destacou que a escolha das atrações valoriza a história de Maricá e aproxima a população da festa. “Abrimos oficialmente a programação dos 212 anos de Maricá com uma grande festa popular, marcada pelo samba, pela memória e pela presença de artistas que dialogam diretamente com a identidade cultural da cidade. A festa começa com grandes artistas e com o povo ocupando a cidade. É uma abertura simbólica, afetiva e muito representativa da identidade maricaense”, acredita.

A primeira a se apresentar foi a União de Maricá, campeã da Série Ouro do Carnaval 2026. A apresentação marcou a um momento simbólico para a cidade, que verá a escola representar o município no Grupo Especial do carnaval carioca em 2027, após uma campanha histórica na Marquês de Sapucaí.

Na sequência, Moacyr Luz e Samba do Trabalhador contou com a participação de Dudu Nobre e Wanderley Monteiro para uma homenagem à trajetória de Beth Carvalho, uma das maiores referências do samba brasileiro. A apresentação celebrou o legado da artista, conhecida como Madrinha do Samba, e reforça a ligação de Maricá com a música, a memória afetiva e as tradições populares.

“O samba faz parte da identidade de Maricá e essa homenagem ajuda a manter viva a memória de artistas que marcaram gerações”, acredita Maria Helena dos Santos, moradora do Centro.

Moradora de Araçatiba, Márcia dos Santos acompanhou a abertura das comemorações e destacou a organização e o ambiente de festa na praça. “Eu vim com meu filho e achei tudo muito organizado e animado. A festa começou com samba e com artistas que todo mundo gosta. Maricá merece comemorar assim", acredita.

A programação dos 212 anos de Maricá segue nos próximos dias com atrações gratuitas em diferentes estilos. No sábado (16/05), a Praça Orlando de Barros Pimentel recebe a Banda Cult, às 19h, e Teresa Cristina, às 21h. No domingo (17/05), o palco do Centro terá Jô Borges, às 19h, e Paulinho da Viola, às 21h, com a turnê “Quando o Samba Chama”.

A partir do dia 22/05, a festa segue para a Arena da Barra de Maricá, com shows de Xamã (22/05), Ludmilla (24/05), Fafá de Belém (25/05) e Os Paralamas do Sucesso (26/05), além de atrações locais e apresentações de abertura. Também no dia 25/05, a Praça Orlando de Barros Pimentel recebe o Maricá Para Cristo, a partir das 18h, evento integrado ao calendário do aniversário da cidade.