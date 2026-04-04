Cinema Inflável estreia em Maricá com sessão gratuita e atividades para toda a família no Parque Nanci

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), promoveu, nesta sexta-feira (03/04), o primeiro dia de programação do Cinema Inflável na orla do Parque Nanci. A iniciativa reuniu centenas de crianças e adultos em uma noite de lazer e cultura ao ar livre, com atividades recreativas, oficina de musicalização e sessão gratuita de cinema para toda a família.

A proposta do projeto é ampliar o acesso da população à cultura e ao audiovisual por meio de sessões gratuitas em espaços públicos. No primeiro dia, a iniciativa atraiu moradores em busca de uma opção de entretenimento acessível em um ambiente aberto e voltado a diferentes faixas etárias.

A programação começou com a atividade de musicalização comandada pelo Muriquinho Pequenino, promovendo interação lúdica com o público infantil. Em seguida, os moradores acompanharam a exibição do curta “A Herança Sangrenta”, de Carla Dewing, e do filme “Robô Selvagem”, em uma sessão que transformou a orla em ponto de encontro para famílias da região.

Moradora do bairro, a auxiliar de escritório Patrícia Souza levou os dois filhos, Cauê e Júlia, e destacou o clima familiar da programação. “A gente nem sempre tem esse tipo de atividade perto de casa, ainda mais gratuita e em um espaço aberto. Não tem como as crianças não se divertirem. Maricá precisa de eventos assim, família”, afirmou.

O professor Leandro Silva, morador de São José do Imbassaí, falou sobre a importância de ações culturais para o desenvolvimento das crianças. “Foi bonito de ver. Meu filho ficou quietinho, prestando atenção no filme, completamente envolvido. Para as crianças, uma experiência dessas ao ar livre mexe muito com a imaginação”, destacou.

Programação segue até domingo

O Cinema Inflável continua neste sábado (04/04) e domingo (05/04), a partir das 18h, na orla do Parque Nanci. No sábado, a programação terá abertura, musicalização e o Baile Bom com Muriquinho Pequenino, seguido da exibição do curta “O Esperançar de Maricá”, de Pedro D’Avila, Pedro Freitas e João Carlos, e do filme “Gato de Botas: O Último Pedido”.

No domingo, o público poderá acompanhar a oficina de musicalização, o curta “Saci do Espraiado”, de Diogo Drosa e Ricardo de Souza, e o filme “Nosso Sonho”. Em ambos os dias, as sessões de cinema começam às 19h e o encerramento está previsto para as 21h30.