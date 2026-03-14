Maricá oferece viagens extras dos Vermelhinhos na Festa de São José

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), realiza uma operação especial com viagens extras no sistema de ônibus Tarifa Zero, os Vermelhinhos, durante os shows da Festa de São José, que acontecem entre sexta-feira e domingo (15). A iniciativa busca facilitar o deslocamento da população que vai participar da programação, além de garantir mais comodidade e segurança na volta para casa.

Os horários adicionais incluem 20 linhas e ocorrem durante a madrugada, após o encerramento dos shows, ampliando a oferta de transporte público gratuito para diversas regiões do município atendidas pelas linhas.

A orientação é que moradores e visitantes utilizem o transporte público municipal para aproveitar o evento com mais tranquilidade e segurança.

Confira as linhas com viagens extras:

• E02 (Centro x Ponta Negra – via Cordeirinho) – 01h20

• E03 (Centro x Ubatiba) – 01h10

• E04 (Centro x Silvado) – 01h20

• E05 (Centro x Lagarto) – 01h30

• E06 (Centro x Espraiado) – 01h10

• E07 (Centro x Caxito – via Alecrim) – 01h30

• E08 (Centro x Jacaroá – via Amizade) – 00h50

• E09 (Centro x Guaratiba – via Caju / Interlagos / Ponte Preta) – 01h10

• E10 (Centro x Bambuí – via Manoel Ribeiro) – 01h30

• E20 (Inoã x Rua 128 – via Cajueiros) – 01h20

• E21 (Inoã x Recanto – via Itaocaia) – 01h10

• E23 (Inoã x Santa Paula) – 01h00

• E24 (Inoã x Centro – via São José / Flamengo – circular) – 00h20 e 00h50

• E26 (MCMV Inoã x MCMV Itaipuaçu) – 01h10

• E27 (Inoã x Chácaras de Inoã) – 01h00

• E30 (Centro x Recanto – via Flamengo) – 01h10

• E30A (Centro x Recanto – via Avenida / Vivendas) – 01h30

• E31 (Centro x Rua 128 – via Cajueiros) – 01h20

• E32 (Recanto x Rua 128 – via Estrada) – 01h00

• E37 (Terminal de Itaipuaçu x Rua 128 – via Av. Jardel Filho) – 01h20