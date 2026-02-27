Cinema público de Maricá divulga programação do final de semana; confira!

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida a população para o melhor do cinema nacional. Nos dias 20 a 22 de fevereiro, o Cinema Público de Maricá contará com uma programação especial para toda a família.

O destaque fica para os filmes Indicados ao Oscar 2026: “Frankenstein”, “F1” e “Sonhos de Trem”. A programação também conta com “Agentes Muito Especiais” e “Os Caras Malvados 2”.

O Cine Henfil reafirma, assim, seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização do cinema nacional como ferramenta de identidade, memória e transformação social.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.