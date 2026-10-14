Itaboraí oferece aulas gratuitas de futsal para crianças no Ginásio Esportivo
Iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer atende crianças de 8 e 9 anos e incentiva a prática esportiva desde a infância.
A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), iniciou nesta quarta-feira (14/10) as aulas gratuitas de futsal do projeto Itaboraí + Esportes, no Ginásio Esportivo do município. A iniciativa é voltada para crianças de 8 e 9 anos e tem como objetivo incentivar a prática esportiva, promover a saúde e estimular o desenvolvimento social por meio do esporte.
As aulas são realizadas às segundas e quartas-feiras, a partir das 8h, e oferecem às crianças a oportunidade de aprender os fundamentos do futsal em um ambiente de integração, disciplina e aprendizado. Além de contribuir para o desenvolvimento das habilidades motoras, a atividade estimula valores como respeito, trabalho em equipe, responsabilidade e convivência social.
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As inscrições são gratuitas e realizadas presencialmente no local. A iniciativa integra as ações do projeto Itaboraí + Esportes, que busca ampliar o acesso da população às atividades esportivas e de lazer, incentivando hábitos saudáveis e criando oportunidades para crianças e jovens do município.
Mãe do Diego de 9 anos, Aline Vieira, contou que o esporte sempre foi um sonho do filho, e vê-lo participando da aula foi gratificante.
“Diego sempre gostou de esporte, e queria muito fazer aulas de um esporte novo. Ele tá adorando a aula, e acredito que esse novo esporte vai ajudar muito no desenvolvimento social e motor dele”, afirmou a mãe do aluno.
Com a oferta de modalidades esportivas gratuitas, a Prefeitura reforça o compromisso com a democratização do esporte e com a promoção da qualidade de vida, utilizando a prática esportiva como ferramenta de inclusão, desenvolvimento e cidadania.
Serviço
Itaboraí + Esportes
Modalidade: Futsal
Faixa etária: Crianças de 8 e 9 anos
Dia: Segundas e Quartas-feiras
Horário: 8h
Local: Ginásio Esportivo de Itaboraí - Rua Vicente Celestino, s/n - Centro.
Inscrições: Gratuitas, realizadas no local