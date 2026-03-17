Itaboraí convoca mais de 400 profissionais aprovados em concurso da Educação

Também estão sendo convocados profissionais para áreas essenciais da inclusão e do suporte pedagógico - Foto: Divulgação

Também estão sendo convocados profissionais para áreas essenciais da inclusão e do suporte pedagógico - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), publicou o 5º Edital de Convocação referente ao Concurso Público nº 001/2024, destinado à área da Educação, avançando em mais uma etapa importante para o fortalecimento da rede municipal de ensino. Ao todo, mais de 400 profissionais aprovados estão sendo convocados para as fases de entrega de documentos, exames admissionais e posterior posse. Vale destacar que mais de 1.800 profissioanais da educação foram chamados desde o inicio das convocações

A convocação contempla uma ampla diversidade de cargos, incluindo 42 vagas para Professor Docente II (Educação Infantil ao 5º ano), 21 para Professor Docente II em regime integral, além de vagas para professores do ensino fundamental II em diversas disciplinas: 25 de Ciências, 16 de Educação Física, 20 de Geografia, 24 de História, 15 de Inglês, 51 de Língua Portuguesa e 32 de Matemática.

Também estão sendo convocados profissionais para áreas essenciais da inclusão e do suporte pedagógico, como 47 professores especializados em educação especial, 2 professores especializados em deficiência visual, 4 instrutores de Libras e 9 tradutores-intérpretes de Libras. O edital ainda contempla 10 vagas para professor coordenador pedagógico, 85 para orientador educacional e 1 vaga para secretário escolar.

De acordo com o edital, os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração, no Centro, nas datas e horários estabelecidos em anexo, munidos de documentos obrigatórios, como identidade, CPF, comprovante de escolaridade, certidões e demais exigências previstas. Após essa etapa, os candidatos serão encaminhados para o exame médico admissional, condição indispensável para posse do cargo.

Após a aprovação em todas as etapas, os novos servidores serão encaminhados à Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para escolha da unidade de lotação, respeitando a ordem de classificação, e posteriormente realizarão a assinatura do termo de posse.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou a importância da convocação para o avanço da educação no município.

“Seguimos avançando com planejamento e responsabilidade, garantindo que novos profissionais qualificados passem a integrar a nossa rede municipal. Essa convocação representa mais um passo no fortalecimento da educação e no cuidado com o futuro das nossas crianças”, afirmou o prefeito.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização do serviço público e com a ampliação do quadro de profissionais da Educação, garantindo melhores condições de ensino e aprendizagem para os alunos da rede.

A Prefeitura orienta que os candidatos acompanhem os canais oficiais para não perderem prazos e atualizações sobre o processo.