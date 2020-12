Segurança Presente e Lei Seca realizam campanhas de doação para o Natal

Até do dia 22 de dezembro, as operações da Secretaria de Estado de Governo estarão arrecadando brinquedos e leite em pó para que possa ser distribuído para pessoas necessitadas no Natal.

Os brinquedos serão enviados a instituições carentes cadastradas pelas assistentes sociais nos bairros onde atuam as operações ‘Segurança Presente’. Já o leite em pó, que não pode ser composto lácteo, será oferecido a pacientes do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Para contribuir com a ação, basta entregar as doações em uma das bases do programa ‘Segurança Presente’.

A coordenadora do Serviço Social dos programas Segurança Presente e Marcha Pela Cidadania, Gilvania Coutinho, apontou a importância do auxílio às pessoas que necessitam, principalmente nesse período de pandemia. “Diante desse ano atípico, com a pandemia do covid-19, o Natal ganhou ainda mais importância. Com muito pouco, podemos transformar o Natal de alguém. Pedimos que a sociedade, que tanto apoia os nossos programas, venha fazer parte deste movimento de solidariedade", disse a assistente social.

Nas bases da Operação Segurança Presente na Lapa, Aterro, Lagoa, Méier, Centro, Niterói, Leblon, Tijuca, Ipanema, Nova Iguaçu, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Austin, Caxias, Barra da Tijuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Copacabana, Bonsucesso, São Gonçalo, Madureira, Jacarepaguá, Belford Roxo, Queimados, Irajá, São João de Meriti, Magé/Piabetá e Itaguaí.

Calendário de ações:





17 e 18/12- das 14h às 16h- em frente ao Parque de Itaipava, Centro de Petrópolis.

19/12- Das 14h às 16h- Praça das Nações, em Bonsucesso.

20/12- Das 10h às 13h- Parque de Madureira, em frente ao shopping.

21/12- Das 10h às 13h- Centro de São Gonçalo.

22/12- Das 14 às 16h- em frente ao Parque de Itaipava, Centro de Petrópolis.

Será arrecadado, até o dia 22 de dezembro, pela Marcha pela Cidadania e Ordem, alimentos não perecíveis. As doações podem ser recebidas nas vases do Segurança Presente da Lagoa, Botafogo, Aterro, Ipanema, Leblon ou no Shopping da Gávea. Os alimentos doados serão enviados para a comunidade terapêutica ‘Marca de Cristo’, na Vila da Penha.