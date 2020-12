Musa fitness niteroiense usa suas mídias sociais para dar dicas e desafios de saúde e bem-estar

Usar as redes sociais em prol de motivar e levantar a autoestima das mulheres, essa é uma das alegrias da musa fitness e profissional de Educação Física Ingred Menezes. Com um corpo escultural inspirador, a profissional, sempre gostou de usar sua rede para fazer o bem. Além de ensaios fotográficos, viagens, e sua rotina, ela que também é estudante de nutrição, auxilia a mulherada a ter uma vida ainda mais saudável. E, foi na pandemia, que esse apoio aumentou. Saiba mais sobre Ingred:

Ingred é assim. Uma profissional que vive a todo vapor. Entre um compromisso e outro, faz questão de separar um tempo para suas seguidoras. Ela dá receitas, atividades, físicas, e recentemente, tem proposto pequenos desafios para serem feitos em casa. Mas, ela alerta. É importante buscar acompanhamento profissional.

Com um perfil de Instagram de mais de 400k de seguidores, teve sua conta rakeada por duas vezes, mas, nem isso, a fez desanimar. Recomeçou do zero, atualmente com 17 k, e faz da rotina diária, algo leve, que não pesa.

Nessa semana, a profissional lançou um desafio simples, mas que garante ser bastante eficaz, se feito com frequência. Trata-se de uma série que alterna corridinhas rápidas no mesmo lugar, agachamentos e sequencia de abdominais, que segundo ela, o abdômen é principal queixa de todas as mulheres.

Ingred conta que além de seus alunos, ter seguidores virtuais em que ela passa fazer parte da rotina é motivador.

“É muito gratificante poder me sentir útil e ajudar com que pessoas possam mudar seus hábitos. Meu desejo é conquistar e motivar ainda mais adeptos da vida saudável”, conta a musa.

Ingred tem novidades: A bela está preparando um programa que tem foco nos glúteos e lançará em breve. Com preços acessíveis, ela pretende alcançar as mulheres que desejam turbinar a área.

Interessados em pegar as dicas, podem acessar o Instagram: @ingredpersonall